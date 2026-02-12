CPPIB adquirirá el 50% de Inkia Energy, empresa que controla a Kallpa Generación en el Perú.
En noviembre de 2025, el fondo I Squared Capital reveló que exploraba alternativas para concretar su salida de Inkia Energy, operador de infraestructura de energía en Perú. Ahora, Como parte de la transacción, I Squared Capital mantendrá el 50% restante de su participación.

La operación forma parte del proceso de venta de activos que viene desarrollando I Squared Capital y comprende las operaciones de Kallpa Generación (uno de los principales generadores de energía eléctrica en Perú), Orazul Energy Peru y Kondu, según se detalla en el comunicado oficial.

De concretarse, , en una transacción que aún se encuentra sujeta a determinadas condiciones habituales en este tipo de operaciones.

CIERRE SUJETO A AUTORIZACIONES

El cierre de la referida transacción dependerá del cumplimiento de ciertas condiciones y de la obtención de autorizaciones gubernamentales. El proceso se podría completar en los próximos meses, de acuerdo con lo señalado en el comunicado.

La entidad realiza y administra inversiones a nivel global y es uno de los principales accionistas de Transportadora de Gas del Perú (TGP).

I Squared invierte en Inkia Energy desde 2017 y, tras el ingreso de CPPIB, ambas firmas compartirán en partes iguales la propiedad de la compañía.

