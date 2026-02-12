En noviembre de 2025, el fondo I Squared Capital reveló que exploraba alternativas para concretar su salida de Inkia Energy, operador de infraestructura de energía en Perú. Ahora, I Squared Capital y Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) anunciaron un acuerdo mediante el cual CPPIB adquirirá el 50% de la propiedad de Inkia Energy, empresa que controla activos energéticos en el Perú y otros mercados. Como parte de la transacción, I Squared Capital mantendrá el 50% restante de su participación.

La operación forma parte del proceso de venta de activos que viene desarrollando I Squared Capital y comprende las operaciones de Kallpa Generación (uno de los principales generadores de energía eléctrica en Perú), Orazul Energy Peru y Kondu, según se detalla en el comunicado oficial.

De concretarse, CPPIB ingresará como accionista de Inkia Energy en igualdad de participación con I Squared Capital, en una transacción que aún se encuentra sujeta a determinadas condiciones habituales en este tipo de operaciones.

CIERRE SUJETO A AUTORIZACIONES

El cierre de la referida transacción dependerá del cumplimiento de ciertas condiciones y de la obtención de autorizaciones gubernamentales. El proceso se podría completar en los próximos meses, de acuerdo con lo señalado en el comunicado.

CPPIB es el gestor de los fondos de pensiones de más de 22 millones de contribuyentes y beneficiarios del Canada Pension Plan. La entidad realiza y administra inversiones a nivel global y es uno de los principales accionistas de Transportadora de Gas del Perú (TGP).

CPPIB elevó su participación en Transportadora de Gas del Perú. (USI).

I Squared invierte en Inkia Energy desde 2017 y, tras el ingreso de CPPIB, ambas firmas compartirán en partes iguales la propiedad de la compañía.