El proyecto Central Eólica Tanaka se ubica en la provincia de Caravelí, en la región Arequipa. (Foto: Kallpa).
El estableció el derecho de servidumbre de ocupación temporal sobre terrenos de propiedad del Estado para , según una resolución ministerial publicada en el diario oficial.

La servidumbre autoriza la ocupación temporal de un área ubicada en el distrito de Acarí, provincia de Caravelí, en la región Arequipa, con el objetivo de ejecutar estudios técnicos relacionados con la generación de energía eléctrica del proyecto eólico.

. Al tratarse de terrenos de propiedad estatal, la resolución precisa que no corresponde el pago de compensación por el uso de las áreas involucradas, conforme a la normativa vigente en materia de concesiones eléctricas.

La servidumbre otorgada a Kallpa comprende 4.0000 hectáreas de terrenos de propiedad del Estado.(Foto: Stock).
CONDICIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA

, así como cumplir con las normas de seguridad y disposiciones técnicas aplicables durante el desarrollo de los estudios.

Asimismo, Kallpa Generación será responsable civilmente ante cualquier afectación derivada del ejercicio del derecho otorgado y deberá impedir la ejecución de obras o construcciones que limiten el uso de la servidumbre durante su vigencia.

La autorización a Kallpa Generación permitirá avanzar con estudios técnicos para evaluar la viabilidad del proyecto eólico en Arequipa.
La autorización a Kallpa Generación permitirá avanzar con estudios técnicos para evaluar la viabilidad del proyecto eólico en Arequipa.
AVANCE DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE

La autorización de esta servidumbre a Kallpa Generación constituye un paso administrativo clave para el avance del proyecto Central Eólica Tanaka, al permitir el desarrollo de estudios de factibilidad necesarios para evaluar su viabilidad técnica y económica.

, en un contexto de creciente interés por ampliar la matriz energética con iniciativas de menor impacto ambiental.

