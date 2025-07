El último fin de semana, la empresa presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) la Evaluación Preliminar (EVAP) del proyecto “Central Eólica Pacífico y Línea de Transmisión”, en los distritos de Mórrope y Olmos (Lambayeque).

El proyecto contempla la construcción y operación de una central eólica con una potencia instalada total de 496.4 megavatios (MW), conformada por 73 aerogeneradores de 6.8 MW de potencia nominal unitaria. Según la EVAP, la instalación se realizaría en dos fases: la fase 1 comprendería 45 aerogeneradores (306 MW) y la fase 2 sumaría 28 aerogeneradores adicionales (190.4 MW).

Cada aerogenerador contaría con su respectiva plataforma de montaje. Además, se implementaría una subestación eléctrica denominada Pacífico, a la que se conectarían los aerogeneradores mediante canalizaciones subterráneas que albergarán los circuitos de media tensión.

Como parte del proyecto, también se construiría una línea de transmisión aérea de 220 kilovoltios (kV) y aproximadamente 31.19 kilómetros de longitud, que partiría desde la subestación Pacífico y se interconectaría con la subestación eléctrica Felam (220 kV), operada por el Consorcio Eléctrico de Villacurí (COELVISAC). Esta conexión permitirá la integración del proyecto al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

¿Cuánto presupuesto demandará su construcción?

En cuanto a la inversión estimada, la EVAP presentada por Kallpa Generación indicó que la fase 1 del referido proyecto demandará aproximadamente US$ 336.6 millones sin IGV (Impuesto General a las Ventas), mientras que la fase 2 representará una inversión cercana a los US$ 209.4 millones, también sin IGV.

En la etapa de operación y mantenimiento, se estima un gasto anual de US$ 5 millones (sin IGV) entre el primer y tercer año, y de US$ 8 millones anuales (sin IGV) desde el cuarto hasta el año 33 del proyecto. En conjunto, se calcula que el proyecto demandará un presupuesto global aproximado de US$ 801 millones, sin considerar IGV .

La EVAP también precisó los plazos contemplados para cada etapa del proyecto. La fase de construcción tendría una duración total de 42 meses, distribuida en 24 meses para la fase 1 y 18 meses para la fase 2. La etapa de operación y mantenimiento, en cambio, se extendería a lo largo de 33 años.

Finalmente, la etapa de abandono se ejecutaría en un período estimado de 12 meses.