Kallpa Generación S.A., generadora de electricidad, logró la colocación de bonos en el mercado internacional, por US$700 millones. Ello le permitirá a la empresa refinanciar proactivamente su bono Kallpa 2027 por US$650 millones y completar el financiamiento de la construcción de su proyecto solar Sunny, una planta de 309MW, ubicada en Arequipa.

Kallpa Generación mantiene grado de inversión por las agencias calificadoras internacionales Moody’s y Fitch (Baa3 y BBB-, respectivamente).

La transacción se dio tras la culminación de un roadshow con más de 16 reuniones y 71 inversionistas en tan solo 2 días. La demanda de los papeles cuadruplicó a la oferta, mostrando una importante sobresuscripción que llegó a cerca de US$ 3 mil millones.

La empresa supero a la colocación realizada en enero de este año.

Respecto a las características de la emisión, la empresa explicó que se trató de una colocación internacional bajo formato 144A RegS con un cupón de 5.50% y un plazo de 10 años, bullet. Estas condiciones reflejan un diferencial con el soberano peruano de sólo 25 puntos básicos, siendo la emisión internacional de bonos corporativos por una empresa peruana con el menor diferencial sobre el soberano peruano.

La emisión fue gestionada a nivel internacional por Deutsche Bank, J.P. Morgan y Santander.

Empresa Kallpa realizó la operación para completar el financiamiento de su proyecto renovable y refinanciar su segundo bono internacional. Foto: Kallpa

Sobre Kallpa

Kallpa Generación es una empresa de generación eléctrica que opera un portafolio diversificado en el Perú. Cuenta con 2,237 MW de capacidad instalada, que abastecen el 23% de la demanda del mercado eléctrico peruano. Desarrolla su negocio con total respeto por el medio ambiente y sus comunidades vecinas a través de sus tres centrales hidroeléctricas y dos centrales eficientes de ciclo combinado.