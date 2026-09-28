Sede de Nubank en São Paulo, Brasil, el miércoles 15 de mayo de 2024. Fotógrafo: Jonne Roriz/Bloomberg.
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Agencia Bloomberg
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La fintech brasileña Nu Holdings Ltd. ha impulsado su expansión internacional, con el inicio de operaciones en EE.UU. y una presencia cada vez mayor en México. Su próximo objetivo podría ser el más ambicioso hasta ahora.

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