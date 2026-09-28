La fintech ha mantenido conversaciones para comprar Monzo Bank Ltd. en una operación que podría valorar a la firma británica entre £ 8,000 millones (US$ 10,600 millones) y £ 10,000 millones, según personas familiarizadas con el asunto. Advent International también mantiene conversaciones preliminares para adquirir una participación minoritaria en Monzo, dijo una persona con conocimiento del asunto, que pidió no ser identificada porque las negociaciones son privadas.

Una operación de ese tamaño sería la mayor adquisición de Nubank hasta la fecha y supondría un paso decisivo en su expansión hacia Reino Unido, un mercado ya altamente competitivo para los bancos digitales. También marcaría un claro giro respecto de la estrategia que siguió la firma brasileña al ingresar a mercados como EE.UU. o México, donde buscó obtener licencias y desarrollar orgánicamente una base de clientes.

Las acciones de Nubank caían más de 7% en las operaciones previas a la apertura del mercado en Nueva York.

“Es un precio elevado, pero para una firma con un plan de expansión global ya consolidado en América Latina, este movimiento no sería una sorpresa”, dijo Bruno Diniz , socio gerente de Spiralem Innovation Consulting. “El reciente anuncio en EE.UU. muestra que el avance en América está en marcha, y Monzo evidenciaría una expansión global a través de Europa”.

David Vélez, director ejecutivo y cofundador de Nubank, ha señalado anteriormente que la firma está “jugando a largo plazo” con algunas de sus iniciativas internacionales y ha advertido que la fintech es consciente de los desafíos que implica desarrollar un negocio en una nueva región.

Monzo ofrece cuentas personales y para empresas, así como productos que incluyen tarjetas de crédito y seguros de hogar. Fotógrafa: Betty Laura Zapata/Bloomberg.

Nubank dijo que no comenta rumores ni especulaciones y reafirmó su compromiso de comunicar cualquier asunto relevante para sus negocios de manera “transparente, clara y ágil”. Sky News informó por primera vez durante el fin de semana sobre las conversaciones con Monzo.

Un portavoz de Monzo declinó hacer comentarios.

En lugar de comprar directamente un banco en EE.UU., Nubank, que cotiza acciones en Nueva York, solicitó una licencia en 2025 y dijo antes este mes que se asociaría con Lead Bank para comenzar de inmediato algunas de sus operaciones.

En México, Nubank recibió en julio la aprobación definitiva de su licencia bancaria, un avance que permitirá a la firma incorporar productos como cuentas de nómina y cuentas corrientes, además de elevar los límites de depósitos y, con el tiempo, ofrecer productos de crédito adicionales.

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Para Nubank, “la posible transacción ofrecería diversificación global hacia los mercados europeos y una oferta líder de cuentas corrientes con servicios integrales”, según los analistas Edward Firth y Fatima Ghaznavi, de Keefe, Bruyette & Woods. En una nota publicada el lunes, también dijeron que el acuerdo supondría una “valoración atractiva” para Monzo, al tiempo que daría a la firma británica acceso a los US$ 12,000 millones de capital tangible de Nu y a sus canales de crecimiento global.

El posible precio sería la cuestión más relevante, ya que representa entre 16% y 20% de la actual capitalización bursátil de Nubank, escribieron en una nota los analistas de XP Inc. Bernardo Guttmann , Matheus Guimarães y Guilherme Meneghetti. “En nuestra opinión, la valoración deja poco margen para que la tesis se sustente simplemente en el crecimiento independiente de Monzo”, dijeron.

Con la compra de Monzo, Nubank obtendría rápidamente una posición en Reino Unido y Europa. Pero también incorporaría una firma que ha atravesado un período turbulento, con desacuerdos sobre cómo hacer crecer el negocio.

Vías de salida

Monzo, cuya última valoración fue de unos £ 4,500 millones en una venta secundaria de acciones en 2024, ofrece cuentas personales y empresariales, además de productos como tarjetas de crédito y seguros de hogar. La fintech había estado explorando una oferta pública inicial, según Sky News, así como ventas secundarias adicionales de acciones para devolver capital a sus inversionistas, muchos de los cuales son firmas de capital de riesgo.

El año pasado, el director ejecutivo de Monzo, TS Anil , anunció que dejaría el cargo. Bajo el liderazgo de su nueva máxima ejecutiva, Diana Layfield , la fintech dijo que cerraría sus operaciones en EE.UU. tras no lograr ganar terreno en ese mercado.

Para Nubank, sin embargo, EE.UU. ya es un área de crecimiento sostenido a medida que amplía su presencia en América. La compañía es ampliamente conocida en América del Sur y América Latina y tenía 139 millones de clientes al cierre del segundo trimestre. Durante ese período, sus ganancias superaron US$ 1,000 millones por primera vez gracias a la expansión de esas operaciones.

Y para una compañía que salió a bolsa hace menos de cinco años con una colocación de US$ 2,600 millones, Nubank podría ampliar significativamente su negocio si concreta la que sería su mayor adquisición hasta la fecha.

Otras fintech destacadas, como Revolut Ltd., han desarrollado negocios en Europa que han ganado terreno e incluso han llamado la atención de grandes rivales como JPMorgan Chase & Co. En julio, Revolut, que también se está expandiendo en EE.UU., inició un proceso para que sus empleados vendieran acciones de la compañía a una valoración de US$ 115,000 millones, casi el doble de la capitalización bursátil de Nubank.

Cualquier acuerdo por Monzo “daría a Nu escala inmediata en Reino Unido, intensificaría su rivalidad con Revolut y aumentaría la presión sobre los bancos tradicionales”, según Tomasz Noetzel y Gabriel Gusan, analistas de Bloomberg Intelligence. Para Monzo, una alianza implicaría renunciar a su independencia a cambio de un mayor acceso al capital que necesita para expandirse, agregaron en una nota de análisis publicada el lunes.