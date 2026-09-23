Los canales de venta de Sentua se concentran principalmente en sus tiendas físicas, (Foto: Sentua)
Los canales de venta de Sentua se concentran principalmente en sus tiendas físicas, (Foto: Sentua)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Sandra Reyes
mailSandra Reyes

Perfumerías Unidas, marca que operó durante 34 años en el mercado peruano, se transformó en Sentua en 2025 y abrió una nueva etapa para su negocio de belleza. El cambio también implicó renovar el concepto comercial y poner en marcha un plan de remodelación y apertura de nuevas tiendas, junto con un portafolio más amplio, mayor impulso al canal digital y nuevos movimientos para seguir creciendo en lo que queda del 2026 y 2027.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.