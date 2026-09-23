La decisión respondió a la evolución del consumidor y a una oferta que ya iba más allá de la perfumería. En su primer año como Sentua, las ventas crecieron 12%, el ticket promedio 40%, el margen mejoró y alcanzó 28.5% de participación en el retail de belleza. Con este balance, prevé cerrar 2026 con un crecimiento de 12% a 15%, apoyada en nuevas remodelaciones, marcas e iniciativas digitales.

La nueva etapa busca posicionar a Sentua dentro del retail de belleza de lujo, con una propuesta basada en personalización, experiencia y ampliación del portafolio. (Foto: © Valentina Astuhuaman / Icónica)

Remodelación de red de tiendas de Sentua en 2026

El nuevo concepto de Sentua comenzó en octubre de 2025 con la apertura de su primera tienda en el C.C. Parque La Molina, un local de alrededor de 270 m². La segunda tienda bajo este formato fue Arequipa, que reabrió en abril de 2026, y la tercera, Jockey Plaza, que reabrió a inicios de septiembre, con 198 m². Según Andrea Catter, gerente de Marketing de Sentua, la renovación incluye cambios en distribución, materiales e iluminación, además de estación de maquillaje y cabinas para tratamientos faciales y capilares.

La transformación continuará en los últimos meses de 2026. La cuarta tienda bajo el nuevo concepto será Plaza Lima Sur, cuya reapertura está prevista entre fines de octubre e inicios de noviembre, con 44 m²; y la quinta, Trujillo, abrirá en noviembre con aproximadamente 100 m². Este local nace como Sentua y tendrá espacios para fragancias, tratamiento y cabello, además de una estación de maquillaje. “Son tiendas un poco más grandes de lo que normalmente manejábamos”, señaló Catter.

LEA TAMBIÉN: Grupo Yelavé apuesta por mercados internacionales y triplicar capacidad con inversión millonaria

Plan 2027: remodelaciones y crecimiento

Para 2027, Sentua proyecta realizar dos a tres remodelaciones, con Alcázar previsto para el primer trimestre y El Polo para el cuarto trimestre. El plan estará enfocado en Lima, donde aún quedan locales de la antigua red de Perfumerías Unidas por transformar, entre ellos el Centro Comercial Caracol, en Miraflores; Plaza San Miguel; y Angamos, en Surquillo. Con esta renovación, la compañía apunta a crecer 20% en 2027, apoyada también en nuevas marcas e iniciativas digitales y en tienda.

La red que Sentua viene transformando está conformada por 15 locales que operaban como Perfumerías Unidas. De ellos, Caracol es el único ubicado a puerta de calle, mientras que los demás funcionan en centros comerciales. En provincias, la cadena concentra su presencia en mercados de mayor venta, como Arequipa y Trujillo. Sobre la inversión prevista para las remodelaciones de 2027, Catter señaló que aún no se ha definido el monto por local.

Canales de venta: e-commerce y estrategia digital

Los canales de venta de Sentua se concentran principalmente en sus tiendas físicas, que representan alrededor del 90% de sus ventas, mientras que el e-commerce aporta el 10%. Pese a esta diferencia, el canal digital ganó peso tras el cambio de Perfumerías Unidas a Sentua: pasó de ocupar el noveno lugar en ventas a convertirse en uno de sus principales canales. Para fortalecerlo, la compañía renovó su plataforma, cambió de proveedor y de gateway de pagos y mejoró la navegación, el proceso de compra y la presentación de contenidos.

La renovación del e-commerce se tradujo en un aumento de 28% en el tráfico mensual promedio frente a la etapa de Perfumerías Unidas y de 107% en las compras provenientes de publicidad digital. A ello se suma el retiro de pedidos en tienda, con un plazo máximo de dos días, como parte de su estrategia omnicanal. La app ya permite consultar puntos y saldo del programa de fidelidad y tendrá todas sus funciones habilitadas a inicios de 2027, después de la campaña navideña.

Portafolio y lanzamientos

El portafolio de Sentua mantiene las categorías de maquillaje, tratamiento, fragancias y cuidado capilar, pero con una oferta más amplia. La cadena ya reúne más de 70 marcas y recientemente incorporó YSL Beauty y Miu Miu, esta última enfocada en consumidores de la Generación Z. Además, está en proceso de cerrar la incorporación de tres a cuatro nuevas marcas, como parte de su estrategia para ampliar la propuesta de belleza.

Entre las categorías, maquillaje creció 13% y representa 23% del negocio, mientras que skincare avanzó cerca de 6%. Hacia adelante, Sentua pondrá mayor foco en fragancias de nicho, con marcas como Tom Ford, ante un consumidor que, según Catter, “está mucho más informado, busca ingredientes, tendencias rápidas, personalización y experiencias”.

LEA TAMBIÉN: Oriflame acelera su apuesta por suplementos y prepara nuevos lanzamientos