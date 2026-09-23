Dólar. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El miércoles 23 de septiembre, el dólar en Perú comenzó el día con un incremento, con la atención del mercado puesta en las señales de la Reserva Federal (Fed), luego de que funcionarios del banco central estadounidense mantuvieran abierta la posibilidad de nuevos ajustes al alza de las tasas si las presiones inflacionarias persisten.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 0.06% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.289 y se vende a S/ 3.369, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.345 a la compra y S/ 3.370 a la venta.

Dólar. (Foto: GEC)
Dólar. (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

La atención del mercado está puesta en las señales de la Reserva Federal (Fed), luego de que funcionarios del banco central estadounidense mantuvieran abierta la posibilidad de nuevos ajustes al alza de las tasas si las presiones inflacionarias persisten.

En el frente internacional, los mercados también siguen de cerca la evolución de los precios del petróleo y las tensiones en Medio Oriente, factores que pueden afectar las expectativas de inflación y, por esa vía, las decisiones de los principales bancos centrales

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