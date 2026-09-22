Dólar. (Foto: GEC)
Dólar. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El martes 22 de septiembre, el dólar en Perú comenzó el día con un ligero descenso, en medio de expectativas de que la Reserva Federal mantenga una postura monetaria restrictiva y pueda realizar nuevos ajustes de tasas de interés antes de finalizar el año.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 0.24% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.289 y se vende a S/ 3.369, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.340 a la compra y S/ 3.360 a la venta.

Dólar. (Foto: GEC)
Dólar. (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar inicia el día con una posición relativamente firme en los mercados internacionales. La fortaleza del billete verde está vinculada a las expectativas de que la Reserva Federal mantenga una postura monetaria restrictiva y pueda realizar nuevos ajustes de tasas de interés antes de finalizar el año.

Además, los inversionistas siguen pendientes de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, así como de la evolución del conflicto en Medio Oriente, factores que podrían generar volatilidad en las monedas durante las próximas sesiones.

TE PUEDE INTERESAR

Fed desafía a Trump y remece mercados: así reaccionarán dólar y costo de créditos en Perú
Presidente de la Fed impulsa el dólar: el análisis del discurso de Warsh tras alza de tasas
Dólar repunta tras 4 meses, ¿qué máximo tocaría tras “día D” de la Fed?
Cotización del dólar: ¿seguirá la tendencia a la baja en las próximas semanas?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.