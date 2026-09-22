La brecha de vivienda, el acceso al agua y saneamiento, el financiamiento y la incorporación de nuevas tecnologías fueron algunos de los temas analizados durante el NEXO SUMMIT 2026, organizado por la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP) los días 9 y 10 de septiembre en Lima.

Uno de los temas centrales fue la brecha habitacional, estimada en cerca de 1,9 millones de viviendas, así como la necesidad de avanzar hacia una infraestructura de agua y saneamiento planificada y preventiva. También se abordaron alternativas para facilitar el acceso al financiamiento, mejorar la conectividad urbana e impulsar una vivienda formal, segura y con servicios básicos.

En este contexto, José Espantoso, presidente de CODIP, destacó la importancia de una coordinación sostenida entre el sector público y privado.

“El desafío de la vivienda en el Perú requiere un esfuerzo conjunto y de largo plazo entre el sector privado, el Congreso y el Ministerio de Vivienda. Necesitamos transitar hacia un modelo preventivo e integral que garantice la infraestructura matriz de agua y saneamiento con reglas claras y predecibles”, sostuvo Espantoso.

Tecnología e innovación para el desarrollo urbano

Otro de los ejes del encuentro fue el impacto de la tecnología en la gestión de las ciudades. Durante las sesiones se presentaron herramientas de inteligencia artificial aplicadas a procesos como licitaciones e infraestructura, además de analizarse el impacto de las nuevas líneas de transporte masivo en la densificación y valorización urbana.

El encuentro también abordó mecanismos de financiamiento, como las garantías estatales y el fortalecimiento de las microfinanzas, como alternativas para ampliar el acceso a la vivienda de interés social.

El embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, resaltó la importancia de incorporar tecnología y fortalecer la colaboración entre los sectores público y privado frente a desafíos como el acceso al agua.

“El desarrollo inmobiliario no es solo construir concreto: es dinamizar la economía, generar empleo y crear ciudades más conectadas, seguras y resilientes. El crecimiento de nuestras ciudades enfrenta retos críticos como el acceso al agua, por lo que debemos incorporar nuevas tecnologías globales y fortalecer la alianza público-privada”, afirmó el diplomático.

Por su parte, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas Gonzales, señaló que la innovación, la sostenibilidad y el trabajo conjunto son elementos relevantes para ampliar la oferta habitacional formal y mejorar el acceso a servicios básicos.

“El sector inmobiliario es un aliado estratégico indispensable para el desarrollo del país. Mediante la innovación, la sostenibilidad y el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado, podemos garantizar una oferta habitacional formal, accesible y con servicios básicos dignos para millones de familias peruanas”, aseveró.

Una mirada nacional e internacional

NEXO SUMMIT 2026 contó con la participación de especialistas y líderes vinculados al desarrollo urbano, inmobiliario y de infraestructura de Perú, Colombia, Argentina, México y España. Entre ellos estuvieron Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá y consultor internacional; Jonathan Malagón, economista y exministro de Vivienda de Colombia; Álvaro García Resta, arquitecto y urbanista de Argentina; y Bosco Gutiérrez, arquitecto y socio director de Ultra Promo de México.

La agenda nacional reunió a representantes del sector público, privado y académico, entre ellos David Hernández, presidente de la ATU; Manuel Wu, CEO & VP de UNNA Infraestructura; Javier Ichazo, CEO de Mibanco; Pablo Seminario, CEO de Grupo Caral; y Álvaro Espinoza, investigador principal de GRADE.

También participaron representantes de CODIP, entre ellos José Espantoso, presidente; Ana Cecilia Gálvez, gerente general; y José Antonio Salardi, director ejecutivo.

Con esta edición, CODIP busca mantener un espacio de diálogo entre los distintos actores vinculados al desarrollo inmobiliario y urbano, con énfasis en los retos de infraestructura, vivienda, financiamiento e innovación que enfrenta el país.