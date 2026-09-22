El acuerdo alcanzado el mes pasado con Alejandro Betancourt , un magnate energético con un historial controvertido, abarca 17 campos y otorga a Estados Unidos el control mayoritario sobre una enorme porción de la riqueza petrolera venezolana. North American Blue Energy Partners, de Betancourt , ha dicho que busca duplicar con creces la producción de crudo, con unos 300,000 barriles diarios adicionales en poco más de dos años. Sin embargo, conversaciones con más de una docena de ejecutivos y analistas de la industria sugieren que la compañía tendrá dificultades para alcanzar esa meta. Bloomberg News identificó los 17 campos, aunque la lista no ha sido divulgada oficialmente.

Unos pocos campos históricos de la región del lago de Maracaibo, en el noroeste de Venezuela y cuna de la industria petrolera del país, ofrecen las mejores posibilidades de aumentar rápidamente la producción. El resto se encuentra en la Faja del Orinoco, en el centro-oriente del país, una zona difícil de perforar por su ubicación remota y porque produce un crudo pesado, similar al alquitrán, que requiere equipos especializados para su extracción.

La compañía de Betancourt está bajo presión para aumentar rápidamente la producción, ayudar a calmar los mercados petroleros alterados por la guerra con Irán y generar suficientes ingresos para ganar respaldo dentro de Venezuela. El acuerdo con Estados Unidos enfrenta críticas de distintos sectores políticos del país, algunos de los cuales lo describen como una cesión de soberanía. La administración Trump, sin embargo, apuesta a que el pacto incentive a otros productores a invertir en reservas petroleras que ahora están firmemente dentro de la esfera de influencia estadounidense.

“La producción petrolera venezolana podría ayudar a diversificar la oferta frente a otros focos de tensión geopolítica, pero el crecimiento probablemente será demasiado gradual para ser la única solución, dada la magnitud de las interrupciones de suministro en Medio Oriente”, dijo en una entrevista Luisa Palacios , investigadora sénior del Center on Global Energy Policy de Columbia.

Un pescador navega por las aguas del lago Maracaibo, cubiertas de una mancha de petróleo.

La portavoz de la Casa Blanca Taylor Rogers dijo que el pacto petrolero entre Trump y Venezuela “beneficiará enormemente tanto a EE.UU. como a Venezuela durante muchos años. Este acuerdo histórico supone un gran paso hacia la estabilización de la economía venezolana después de años de hiperinflación y de casi ninguna inversión nueva, al tiempo que duplica con creces las reservas petroleras de EE.UU.”.

De los 17 campos, unos pocos cercanos al lago de Maracaibo —la región que ayudó a convertir a Venezuela en uno de los mayores productores y exportadores de petróleo del mundo a mediados del siglo XX— podrían sumar alrededor de 200,000 barriles diarios en unos dos años sin requerir inversiones masivas, según estimaciones de la industria. Aun así, esa cifra quedaría por debajo del objetivo de NABEP, y hasta algunos de los activos más prometedores necesitarán rehabilitación tras décadas de abandono.

La trayectoria de la compañía es limitada, pero tiene experiencia en recuperar parcialmente la producción venezolana mediante reparaciones de infraestructura existente, según personas familiarizadas con el asunto. Betancourt, que amasó su fortuna en turbinas eléctricas y petróleo durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez, ha ganado influencia pese a repetidas controversias legales dentro y fuera de Venezuela.

Contratos Venezuela de NABEP incluidos en acuerdo EE.UU. | Extensión de los yacimientos de petróleo y gas en territorio de Venezuela y aguas costeras

“NABEP ha demostrado su capacidad para operar con éxito en condiciones difíciles”, dijo un portavoz de la compañía en respuesta a preguntas. “Nuestra amplia experiencia sobre el terreno y nuestra capacidad demostrada para aumentar rápidamente la producción en Venezuela nos dan confianza en que cumpliremos nuestros objetivos”.

La compañía ha dicho que prevé financiar con flujo de caja interno el aumento de 300,000 barriles diarios y que el acuerdo con el gobierno de EE.UU. “solo acelera la trayectoria”. NABEP afirmó anteriormente este mes que su crecimiento ha sido financiado con un importante flujo de caja libre generado por sus pozos venezolanos.

Según un funcionario de la Casa Blanca, NABEP es un operador experimentado que sabe cómo aumentar la producción y, para finales de noviembre, habrá petróleo a precio de costo llegando al mercado para ayudar a reducir los precios de la gasolina en EE.UU.

El proyecto Petrozamora, en Maracaibo, que abarca seis campos, producía alrededor de 96,000 barriles diarios antes del acuerdo, según datos revisados por Bloomberg. Esa cifra está muy por debajo de los 225,000 barriles diarios de 2008, antes de que la industria venezolana comenzara a deteriorarse por la mala gestión, la corrupción y las sanciones.

En Maracaibo, los campos Bachaquero, Lagunillas y Ceuta, junto con Lago Cinco y Lagunillas Lago, podrían sumar en conjunto cerca de 200,000 barriles diarios durante los próximos 18 a 24 meses, dijo en una entrevista Francisco Monaldi, director de política energética para América Latina del Baker Institute for Public Policy de Rice University, en Houston. Algunos barriles adicionales podrían provenir de operaciones existentes en la Faja del Orinoco, añadió.

Monaldi dijo que aproximadamente la mitad de ese potencial corresponde a Lago Cinco y Lagunillas Lago, dos campos en aguas poco profundas que actualmente producen muy poco.

Una boca de pozo oxidada de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), cubierta de petróleo crudo, en la orilla del lago Maracaibo.

Sin embargo, EE.UU. y Betancourt asumirían enormes pasivos ambientales en propiedades operadas anteriormente por China Concord Petroleum Co., señaló. Una empresa con ese nombre fue sancionada por EE.UU. en 2019 por su presunta participación en transacciones petroleras iraníes.

“El lago es un enorme desastre ambiental”, dijo Monaldi. “Los proyectos en el lago producen muy poco porque la infraestructura está completamente destruida”.

Otros yacimientos de la zona de Maracaibo son campos maduros cuya producción está en declive. Muchos requerirían importantes inversiones en tecnología para estimular reservorios que, en algunos casos, comenzaron a explotarse hace un siglo, dijo Juan Szabo , exvicepresidente de la división de exploración y producción de Petróleos de Venezuela SA.

La calidad desigual del paquete refleja en parte cómo quedaron disponibles los activos. Algunos habían estado bajo el control de operadores que no lograron mantener la producción, mientras que otros forman parte de contratos que están siendo desmantelados a medida que la presidenta Delcy Rodríguez reorganiza acuerdos suscritos durante el gobierno de su predecesor Nicolás Maduro, según personas familiarizadas con el proceso que pidieron no ser identificadas.

¿Reservas infladas?

Cuando la administración Trump anunció el acuerdo, dijo que el pacto otorgaba a EE.UU. el control mayoritario de 65,000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo. Pero esa cifra parece inflada, ya que buena parte corresponde a crudo extrapesado difícil de extraer, dijo Szabo.

Al igual que Monaldi, Szabo señaló que entre cuatro y cinco de los campos más prometedores de Maracaibo ofrecen las mejores posibilidades de elevar rápidamente la producción. Las áreas de la Faja del Orinoco requerirían inversiones de miles de millones de dólares y algunas están tan alejadas que su viabilidad económica podría ser limitada, añadió.

La falta de infraestructura, el crudo extremadamente pesado en muchas zonas, los altos costos de la electricidad y posibles disputas contractuales son los principales riesgos del proyecto, según Szabo. A su juicio, los planes de NABEP para duplicar la producción para 2028 no son viables.

“Llegar a 500,000 barriles diarios en dos años es imposible, incluso si subcontratan uno o varios de los 17 bloques”, dijo Szabo. Añadió que unos 70,000 barriles diarios adicionales en ese período, lo que llevaría el total a unos 270,000 barriles diarios, sería un objetivo más realista. NABEP no respondió directamente a las preguntas sobre la estimación de las reservas.

Aun así, Paula Henao, ministra de Hidrocarburos de Venezuela, expresó optimismo sobre el futuro de la producción de crudo del país en una entrevista con la televisión venezolana a principios de este mes. La funcionaria prevé que la producción petrolera total aumente a 1.4 millones de barriles diarios para finales de este año, desde unos 1.2 millones en agosto. Otros observadores también ven margen para un fuerte aumento.

Venezuela podría alcanzar los 3 millones de barriles diarios en 2030 siempre que la infraestructura eléctrica avance al ritmo de las necesidades de la industria petrolera, según Oswaldo Felizzola , experto independiente en energía y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA, una escuela de negocios con sede en Caracas.

Radhika Bansal , vicepresidenta sénior de la consultora Rystad Energy, dijo que los proyectos de NABEP con infraestructura existente podrían generar hasta 450,000 barriles diarios de producción adicional en los próximos años. Los proyectos aún no construidos en la Faja del Orinoco no comenzarían a producir hasta la década de 2030, agregó.

Sin embargo, algunas tecnologías petroleras, como el uso de vapor y gas natural para estimular la extracción de crudo de reservorios agotados, todavía no están ampliamente extendidas en Venezuela.

Proveedores internacionales de servicios petroleros como SLB Ltd. figuran entre los primeros en intentar aprovechar las nuevas oportunidades en Venezuela, aunque aún está por verse con qué rapidez NABEP podrá desplegar esa experiencia.

Aunque la administración Trump está enviando un “mensaje de certeza” al mercado con el acuerdo entre EE.UU. y Venezuela y los operadores petroleros muestran interés en enviar equipos técnicos al país sudamericano, aún persisten muchas incógnitas, dijo en una entrevista Adrian Lara, analista de Wood Mackenzie Ltd.

“La información es escasa”, dijo Lara. “Sigue sin estar claro cuánta inversión nueva inyectará el proyecto”.