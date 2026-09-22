Unos depósitos de petróleo se alzan sobre un derrame en unas instalaciones de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) situadas en la Faja del Orinoco, en El Tigre (Venezuela).
Unos depósitos de petróleo se alzan sobre un derrame en unas instalaciones de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) situadas en la Faja del Orinoco, en El Tigre (Venezuela).
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Agencia Bloomberg
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El éxito del acuerdo petrolero multimillonario entre la administración Trump y Venezuela depende de campos envejecidos, deteriorados o costosos de explotar.

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