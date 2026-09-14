Mercuria Energy Group Ltd. y Glencore Plc están entre las empresas interesadas en un acuerdo relacionado con la mayor fundición de aluminio de Venezuela, en lo que supondría una importante incursión de grandes operadores de materias primas en el deteriorado sector industrial del país.

Ambas compañías mantienen por separado conversaciones con el gobierno venezolano sobre un acuerdo relacionado con la fundición Venalum, en el estado Bolívar, según fuentes familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas porque las negociaciones son privadas. No está claro qué estructura tendría un eventual acuerdo, pero las conversaciones contemplan operar la fundición y acceder al metal que produce, según indicaron algunas de las fuentes.

Mercuria está trabajando junto con la firma privada de inversión minera Heeney Capital, según algunas de las fuentes. Aún no se ha alcanzado un acuerdo definitivo y las negociaciones aún podrían fracasar, agregaron.

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Mercuria y Heeney ya han cerrado varios acuerdos para comprar materias primas a granel y metales venezolanos, incluido oro, mientras importantes operadores occidentales buscan oportunidades en el país tras la salida de Nicolás Maduro.

Para Glencore, un acuerdo supondría recuperar presencia en Venezuela en momentos en que Estados Unidos busca aumentar su influencia sobre el país y sus vastos recursos minerales y petroleros. También marcaría un giro significativo para Venalum, que alguna vez fue un importante productor de aluminio, pero cuya producción se desplomó tras años de falta de inversión, cortes de electricidad y caos económico.

Portavoces de Glencore y Mercuria declinaron hacer comentarios. Heeney Capital y el Ministerio de Información de Venezuela no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

Venalum está controlada por el Estado venezolano y se encuentra en el centro de una industria del aluminio desarrollada en torno a los abundantes recursos hidroeléctricos y las importantes reservas de bauxita del país. Ubicada en el polo industrial de Puerto Ordaz, tiene capacidad para producir alrededor de 430,000 toneladas de aluminio primario al año.

Los precios del aluminio han subido alrededor de un 9% este año debido a que las interrupciones en la producción de Medio Oriente han restringido la oferta, mientras China, que produce cerca del 60% del aluminio mundial, opera cerca del límite impuesto por el gobierno a su capacidad de fundición.

Glencore hizo negocios con el sector estatal del aluminio venezolano hace más de dos décadas y posteriormente proporcionó financiamiento a los productores de aluminio del país mediante acuerdos respaldados por su producción. También desarrolló una amplia relación de comercialización de petróleo con la estatal Petróleos de Venezuela S.A., o PDVSA.