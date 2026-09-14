Esta fotografía, tomada el 11 de diciembre de 2019, muestra una vista de una refinería en la Ciudad Industrial de Jubail, a unos 95 kilómetros al norte de Dammam, en Arabia Saudita. (Foto de GIUSEPPE CACACE / AFP).
Esta fotografía, tomada el 11 de diciembre de 2019, muestra una vista de una refinería en la Ciudad Industrial de Jubail, a unos 95 kilómetros al norte de Dammam, en Arabia Saudita. (Foto de GIUSEPPE CACACE / AFP).
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Agencia Bloomberg
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El petróleo avanzó después de que Arabia Saudita cerrara un importante oleoducto de crudo tras una serie de ataques, sacudiendo al mercado al interrumpir una ruta que ha sido clave para evitar el estrecho de Ormuz durante la guerra entre Estados Unidos e Irán.

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