Fotografía de archivo de la entrada a la sede de la Policía Federal de Brasil. Foto: EFE/Vini Santa Rosa
Fotografía de archivo de la entrada a la sede de la Policía Federal de Brasil. Foto: EFE/Vini Santa Rosa
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Redacción Gestión
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El director general de la Policía Federal de Brasil, Andrei Rodrigues, anunció este domingo que la corporación está investigando una posible interferencia externa de Estados Unidos, trFlavioas recibir la denuncia presentada esta semana por la Abogacía General de Brasil.

“Es una investigación en marcha, un procedimiento previo. No se ha publicado la resolución del sumario, pero ya tenemos una investigación en curso”, dijo Rodrigues.

Rodrigues brindó declaraciones a medios durante una visita a la sede de la Policía Federal de Carreteras, en Brasilia, desde donde las fuerzas de seguridad supervisan la operación coordinada durante la jornada electoral.

Investigación sobre fondos de Estados Unidos

La investigación se produce a partir de un pedido de la Abogacía del Estado realizado este jueves a la Policía Federal y a la Fiscalía General, a raíz de una investigación periodística del periódico británico The Guardian.

Fotografía de archivo del director general de la Policía Federal de Brasil, Andrei Rodrigues. Foto: EFE/ André Borges
Fotografía de archivo del director general de la Policía Federal de Brasil, Andrei Rodrigues. Foto: EFE/ André Borges

Dichos fondos estadounidenses se habrían destinado a financiar redes y organizaciones en territorio brasileño con el fin de interferir en el debate político y “desestabilizar y atentar contra la institucionalidad del Poder Judicial brasileño”, según el oficio del órgano del Gobierno brasileño, que cita la investigación periodística.

Garantías de seguridad en sedes diplomáticas

Asimismo, Rodrigues también se refirió este domingo a la seguridad de las sedes diplomáticas tras la suspensión temporal este viernes de los servicios consulares en las embajadas de Estados Unidos y Australia por motivos de seguridad.

sostuvo.

Este viernes, la Policía Federal brasileña ejecutó, de forma preventiva, dos órdenes de registro e incautación en São Paulo y en los alrededores del Distrito Federal y afirmó que iban a analizar los equipos de comunicación e informáticos aprehendidos para determinar los pasos a seguir.

Con información de EFE

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