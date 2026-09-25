El Gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este viernes la prohibición en el país de las casas de apuestas deportivas, principales patrocinadores del fútbol.

El mandatario, acompañado de varios de sus ministros, encabezó un acto en São Paulo en el que materializó el veto de las llamadas ‘bets’, “una prohibición definitiva” y que engloba “todos los tipos de apuestas digitales”, así como la publicidad de las empresas del sector.

El líder progresista también enviará al Parlamento, en régimen de urgencia, un proyecto de ley para tipificar la actividad en el código penal y “reforzar la represión del juego en el país”, indicó el ministro de Hacienda, Dario Durigan , en la ceremonia.

Además, va a ampliar su programa de renegocación de deudas para las familias con la intención de tratar “préstamos más antiguos” e impulsar un mercado crediticio “más saludable”.

LEA TAMBIÉN: El modelo Bukele seduce también en Brasil de cara a las presidenciales

El decreto que prohíbe las apuestas por internet entrará en vigor automáticamente cuando se publique en el Diario Oficial, aunque el Parlamento tendrá que convalidarlo en un plazo máximo de 120 días para mantener su validez.

Lula ha convertido en una de sus banderas electorales el combate a las ‘bets’, a las que atribuye el crecimiento del endeudamiento de las familias y acusa de “estar destruyendo millones de hogares” al transformar “el vicio en beneficios” económicos.

Con el veto, Lula busca dar un golpe de efecto en la recta final de una carrera presidencial muy ajustada, para la que las encuestas lo sitúan en empate técnico con el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro.

Las casas de apuestas en línea han experimentado un crecimiento exponencial en Brasil desde que fueron legalizadas en 2018 durante el Gobierno del liberal Michel Temer.

El senador brasileño, Flávio Bolsonaro; y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. (Silvio AVILA / Evaristo SA / AFP)

Operaron sin regulación los años siguientes, coincidiendo con el mandato de Jair Bolsonaro, hasta que en 2023, ya con Lula en el poder, se reglamentó el sector, con la concesión de autorizaciones y el pago de impuestos.

Actualmente, operan 85 empresas en el país de forma legal.

Sin embargo, su rápida popularización, especialmente entre las capas pobres de la sociedad, encendió las alarmas en el Ejecutivo, que empezó a introducir restricciones.

En 2025, cerca de 25 millones de brasileños apostaron 220,600 millones de reales (US$ 42,500 millones / 37,150 millones de euros al cambio de hoy) en apuestas deportivas y casinos en línea, según datos oficiales.

El fútbol brasileño protesta

No obstante, la prohibición provocará una pérdida en la recaudación tributaria del Gobierno y de cuantiosos ingresos para los medios de comunicación y los clubes de fútbol.

En 2025, la administración brasileña recaudó unos 9,000 millones de reales (US$ 1,700 millones), y en los ocho primeros meses de este año ya superó esa cifra, según el Fisco.

En este contexto, la semana pasada, cuando la prensa filtró que el Gobierno barajaba una posible prohibición, varios clubes del Campeonato Brasileño, como Palmeiras y Flamengo, salieron en tromba para alertar del agujero que causaría en sus cuentas, en un comunicado conjunto que titularon “el fin del fútbol”.

Se estima que las casas de apuestas deportivas ingresan más de 1,000 millones de reales (casi US$ 200 millones) al año en patrocinios a los equipos de primera división masculina.

Además, en línea con la postura de las empresas del sector, advirtieron que el veto puede dar alas al mercado ilegal.

Apuestas en medio de crisis de deuda

Mitin tras mitin, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha arremetido contra las apuestas online en su campaña por un nuevo mandato, a las que culpa de vaciar los bolsillos de las familias y restar fuerza al consumo que ha impulsado el crecimiento económico durante sus gobiernos.

Ahora, a pocos días de la elección presidencial del 4 de octubre y con la contienda empatada, el líder izquierdista está convirtiendo su retórica en política. Se espera que más tarde el viernes firme una medida provisional para prohibir las bets, como se conoce en Brasil a las plataformas digitales de apuestas, incluidas las deportivas y los casinos online.

Para Lula, la medida es un intento de última hora por obtener una ventaja sobre su principal rival, el senador conservador Flávio Bolsonaro, y responder a la creciente preocupación por la adicción y el endeudamiento. Las encuestas muestran que los brasileños apoyan abrumadoramente una prohibición de las bets, lo que enfrenta al exsindicalista con una industria de enormes recursos y, al mismo tiempo, lo acerca a las familias preocupadas por sus finanzas.

Pero prohibir las apuestas podría empujar a los brasileños hacia el mercado ilegal, sin hacer mucho para resolver un problema de endeudamiento mucho mayor que afecta a los hogares.

Un punto crucial es que Lula sigue defendiendo un modelo de crecimiento económico impulsado por el consumo y el crédito, y no ofrece un plan creíble para contener la deuda del propio gobierno, una de las principales causas de las tasas de interés extraordinariamente altas de Brasil.

La acumulación de facturas de tarjetas de crédito y pagos de préstamos está golpeando a los consumidores, las empresas sufren por el crédito caro y el deterioro de las perspectivas fiscales del país alarma a inversores desde São Paulo hasta Wall Street. El endeudamiento de los hogares está en un máximo histórico; la deuda pública volvió a niveles de la pandemia; y los impagos corporativos alcanzaron un récord.

Deuda corporativa vencida de Brasil casi se duplica en tres años.

El gasto durante el gobierno de Lula ha sostenido el crecimiento, pero comienzan a aparecer grietas: el consumo se está debilitando y los economistas advierten que la expansión podría no durar mucho más.

“Es altamente probable que tengamos una desaceleración, posiblemente incluso una recesión”, dijo en una entrevista Arminio Fraga , exgobernador del banco central de Brasil.

A julio, el 82% de los hogares tenía algún tipo de deuda, la proporción más alta desde que comenzó la serie en 2010, según la Confederación Nacional de Comercio de Bienes, Servicios y Turismo. Casi el 10% de la deuda pendiente de tarjetas de crédito acumulaba al menos 90 días de mora, un máximo histórico en los datos del banco central. Un número récord de brasileños también recurría a sobregiros o mantenía saldos rotativos en sus tarjetas de crédito, dos de las formas de financiamiento más caras del país.

Con la tasa Selic de Brasil en 13.75% y tasas de interés de tarjetas de crédito que pueden superar el 400%, las familias brasileñas destinan casi un tercio de sus ingresos al servicio de la deuda, un récord en los datos del banco central que se remontan a 2005.

Modelo de consumo

Desde que regresó al poder en 2023, Lula, un izquierdista de 80 años, ha buscado mejorar la vida de los trabajadores brasileños impulsando el consumo y profundizando una expansión del crédito que despegó durante la pandemia.

El dinero barato inundó la economía en 2020, cuando el gobierno distribuyó ayudas de emergencia a hogares y empresas mientras el banco central reducía la Selic a un mínimo histórico.

Ese mismo año, el lanzamiento de Pix, un sistema de pagos instantáneos hoy omnipresente, aceleró la transición hacia la banca digital. El auge de las fintech y aplicaciones de préstamos incorporó a más brasileños al sistema financiero formal y facilitó el acceso al crédito. El número de tarjetas de crédito activas casi se duplicó, desde 134 millones en 2020 hasta unos 254 millones en 2025, según datos del banco central.

LEA TAMBIÉN: Lula da Silva moviliza a sus bases en varias ciudades de Brasil antes de las elecciones

Pero el auge del endeudamiento dio paso a la resaca cuando el banco central elevó la Selic para contener el repunte de la inflación que acompañó la reapertura de la economía. La tasa alcanzó el año pasado un máximo de casi dos décadas de 15%, mientras el crecimiento de los precios al consumidor seguía elevado.

Millones de deudores como Antônio Carlos Ramalhete , un profesor de escuela pública y entrenador personal de 38 años, quedaron atrapados en ese brusco cambio. Cansado del desgaste de trabajar en dos empleos, el oriundo de São Paulo invirtió en un negocio en 2020 con la esperanza de acumular patrimonio.

En su intento por mantenerlo a flote, agotó el límite de cinco tarjetas de crédito y tomó préstamos, llevando su deuda a 500,000 reales, o unos US$ 98,000, antes de comenzar a ordenar sus finanzas a fines del año pasado.

“Cuando dices 500,000, la mayoría de la gente imagina que tomaste una maleta con 500,000 y saliste a gastarlos”, dijo Ramalhete . “No es así. Están los intereses, los intereses de las tarjetas de crédito”.

Aunque los costos de endeudamiento están comenzando a bajar, los brasileños todavía enfrentan una tasa anual promedio de 60% en los créditos al consumo y tasas por sobregiros que superan el 100%. Esos costos son particularmente dolorosos en uno de los países más desiguales del mundo, donde decenas de millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza y resulta difícil resistirse al atractivo del dinero fácil.

Auge tras la legalización

Eso puede ayudar a explicar el auge de las apuestas en Brasil. Desde que las bets fueron legalizadas en 2018, el mercado se ha convertido en uno de los mayores del mundo, con brasileños apostando hasta 30,000 millones de reales mensuales el año pasado, según estimaciones del banco central.

Pese a los esfuerzos de Lula por contener la industria de apuestas online, incluida la imposición de regulaciones y la prohibición de apostar para quienes reciben beneficios sociales, los médicos advierten que la adicción está aumentando y los brasileños culpan cada vez más a las bets de arruinar sus finanzas.

Pedro Neto, un vendedor de 34 años, comenzó a apostar en 2021 para hacer más entretenidos los partidos de fútbol. Más tarde se sintió atraído por opciones más rápidas, similares a las de los casinos, y se enganchó con Aviator, un popular juego. Poco después, las pérdidas comenzaron a acumularse.

Neto contó que perdió 85,000 reales en una sola racha de apuestas. Dos semanas después, estaba apostando nuevamente y perdió otros 50,000 reales desde el baño de una iglesia en Sorocaba, la ciudad del estado de São Paulo donde vive.

Cuando logró controlar su adicción este año con ayuda de su congregación, Neto ya había perdido 300,000 reales e incluso había vendido su iPhone para seguir apostando.

“Solo te das cuenta de lo grave que es cuando ya no queda nada, cuando llegaste a cero”, dijo.

Su caso no es único. Más de 25 millones de brasileños realizaron apuestas el año pasado y las investigaciones sugieren que los apostadores tienen muchas más probabilidades de sufrir problemas financieros. Un estudio de Insper, una universidad de São Paulo, determinó que las personas que comenzaron a apostar tenían casi un 20% más de probabilidades de caer en mora.

La presión sobre los hogares está repercutiendo desde los pequeños comercios hasta los directorios de las grandes empresas.

“Se retroalimentan”, dijo Camila Abdelmalack , economista jefe de Serasa Experian, proveedor de datos y buró de crédito. “Hoy no se puede hablar de morosidad de los consumidores sin hablar de morosidad empresarial”.

Un récord de 9.2 millones de empresas estaban en mora en julio, según Serasa Experian, con deudas vencidas por un total de 239,000 millones de reales. La gran mayoría eran pequeñas empresas, pero algunas de las mayores compañías de Brasil también están cediendo ante la presión financiera.

Este año, el gigante de los biocombustibles Raizen SA, el productor petroquímico Braskem SA y la cadena de supermercados Companhia Brasileira de Distribuição, conocida como GPA, iniciaron procesos para reestructurar sus deudas mediante procedimientos extrajudiciales.

Un alivio financiero duradero para las familias y las empresas depende de reducir los costos de endeudamiento de Brasil. Esos costos están siendo impulsados al alza por el temor a que la deuda pública avance hacia niveles peligrosos y a que ni Lula ni sus rivales hayan presentado una estrategia concreta para controlar el gasto.

En julio, el déficit fiscal nominal de Brasil llegó a casi el 10% del PBI, o unos US$ 235,000 millones. Más del 90% de ese déficit correspondió a costos por intereses.

“La negativa a gastar siquiera un poco menos está aumentando enormemente la carga para el Estado”, dijo Adam Goldsmith , director para América Latina de Greenmantle, una consultora.

Lula ha restado importancia a las preocupaciones por los niveles de deuda pública y atribuye su aumento a las altas tasas de interés. Su gobierno destaca que ha reducido el déficit presupuestario de Brasil y proyecta un pequeño superávit primario para el próximo año.

Pero los economistas dicen que eso está muy lejos de lo necesario para contener la deuda, mientras los esfuerzos del gobierno por sostener la demanda corren el riesgo de mantener la inflación —y la tasa Selic— elevadas durante más tiempo.

Ese es el desafío para Lula —o para quien gane las elecciones— a medida que la economía se enfría: aliviar el dolor ahora corre el riesgo de aumentar la cuenta más adelante.

Para millones de brasileños como Ramalhete, el profesor de escuela pública que lucha por mantenerse a flote, ese dilema resulta demasiado familiar.

“Siempre creemos que a fin de mes lograremos hacer que las cuentas cierren”, dijo. “Lo que no tomamos en cuenta son las cosas que ocurren en el camino”.

Elaborado con información de EFE y Bloomberg