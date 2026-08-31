Brasil y Estados Unidos retomaron este lunes el diálogo sobre los aranceles comerciales impuestos por Washington, informó el gobierno brasileño, días después de una llamada telefónica entre los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump.

Estados Unidos aplicó en julio dos rondas de tarifas a varios productos brasileños por supuestas prácticas comerciales desleales y otras infracciones que Brasilia niega.

Los ministros brasileños de Relaciones Exteriores y Comercio, Mauro Vieira y Márcio Elias Rosa, respectivamente, se reunieron de forma virtual con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, informó Brasilia.

“Hay un hecho objetivo: a partir de la llamada telefónica del presidente Lula, ellos están de nuevo en la mesa de negociación”, dijo Rosa a periodistas luego de la conversación con Greer.

El izquierdista Lula, que a sus 80 años aspira a la reelección en octubre, habló el 21 de agosto durante más de una hora con Trump en un tono “amistoso” y “cordial”, según el gobierno brasileño.

Lula afirmó luego haberle dicho a Trump que los aranceles “tienen base en la mentira” y que el republicano “reconoció” sus argumentos.

El izquierdista Lula, que a sus 80 años aspira a la reelección en octubre, habló el 21 de agosto durante más de una hora con Trump en un tono “amistoso” y “cordial”, según el gobierno brasileño. (Odd ANDERSEN / AFP)

Los ministros Vieira y Rosa “reiteraron que el gobierno brasileño no está de acuerdo con las medidas unilaterales impuestas contra el país, siendo injusto el tratamiento discriminatorio adoptado contra Brasil”, señaló Brasilia este lunes.

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Ambas partes acordaron volver a reunirse “a nivel ministerial en fecha oportuna”, sin avances concretos por ahora.

Lula ha acusado a Estados Unidos de buscar interferir en las presidenciales brasileñas, en las que enfrentará a Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario de extrema derecha Jair Bolsonaro, aliado de Trump.

Con información de AFP