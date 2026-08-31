El izquierdista Lula, que a sus 80 años aspira a la reelección en octubre, habló el 21 de agosto durante más de una hora con Trump en un tono “amistoso” y “cordial”, según el gobierno brasileño. Malasia. (Foto: EFE)
El izquierdista Lula, que a sus 80 años aspira a la reelección en octubre, habló el 21 de agosto durante más de una hora con Trump en un tono “amistoso” y “cordial”, según el gobierno brasileño. Malasia. (Foto: EFE)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

informó el gobierno brasileño, días después de una llamada telefónica entre los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump.

Estados Unidos aplicó en julio dos rondas de tarifas a varios productos brasileños por supuestas prácticas comerciales desleales y otras infracciones que Brasilia niega.

Los ministros brasileños de Relaciones Exteriores y Comercio, Mauro Vieira y Márcio Elias Rosa, respectivamente, se reunieron de forma virtual con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, informó Brasilia.

“Hay un hecho objetivo: a partir de la llamada telefónica del presidente Lula, ellos están de nuevo en la mesa de negociación”, dijo Rosa a periodistas luego de la conversación con Greer.

El izquierdista Lula, que a sus 80 años aspira a la reelección en octubre, habló el 21 de agosto durante más de una hora con Trump en un tono “amistoso” y “cordial”, según el gobierno brasileño.

Lula afirmó luego haberle dicho a Trump que los aranceles “tienen base en la mentira” y que el republicano “reconoció” sus argumentos.

El izquierdista Lula, que a sus 80 años aspira a la reelección en octubre, habló el 21 de agosto durante más de una hora con Trump en un tono “amistoso” y “cordial”, según el gobierno brasileño. (Odd ANDERSEN / AFP)
El izquierdista Lula, que a sus 80 años aspira a la reelección en octubre, habló el 21 de agosto durante más de una hora con Trump en un tono “amistoso” y “cordial”, según el gobierno brasileño. (Odd ANDERSEN / AFP)

Los ministros Vieira y Rosa “reiteraron que el gobierno brasileño no está de acuerdo con las medidas unilaterales impuestas contra el país, siendo injusto el tratamiento discriminatorio adoptado contra Brasil”, señaló Brasilia este lunes.

YT:J0eXfmQOrGQ

LEA TAMBIÉN:

Ambas partes acordaron volver a reunirse “a nivel ministerial en fecha oportuna”, sin avances concretos por ahora.

Lula ha acusado a Estados Unidos de buscar interferir en las presidenciales brasileñas, en las que enfrentará a Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario de extrema derecha Jair Bolsonaro, aliado de Trump.

Con información de AFP

TE PUEDE INTERESAR

Brasil entra en una nueva fase de la campaña con Lula y Flávio Bolsonaro bajo la lupa
Justicia de Brasil anula pruebas de Odebrecht relacionadas a Alejandro Toledo
TikTok “infringió” las leyes en Brasil y recibe multa, ¿de qué se le acusa?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.