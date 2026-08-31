La pugna histórica entre Argentina y el Reino Unido derivó en un conflicto armado entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. (Foto: AFP)
La pugna histórica entre Argentina y el Reino Unido derivó en un conflicto armado entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. (Foto: AFP)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

reclamadas históricamente por Argentina.

“Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”, respondió Trump a la prensa en el Despacho Oval al ser preguntado sobre este asunto.

Las declaraciones de Trump se producen después de que medios británicos publicaran que su Administración estaría considerando retirar su apoyo a la soberanía británica sobre las Malvinas para presionar a Londres a aumentar su gasto en defensa.

Según el diario londinense The Telegraph, esta propuesta figura entre la lista de medidas que está elaborando el Pentágono como coacción para alcanzar el compromiso de gasto del 5% en la OTAN.

LEA TAMBIÉN:

Aunque la postura oficial de Estados Unidos sobre las Malvinas es de neutralidad y no respalda explícitamente la soberanía británica, sí que reconoce la administración ‘de facto’ que Londres ejerce sobre el archipiélago.

Jugadores de Argentina sostienen una pancarta con el lema "Las Islas Malvinas son argentinas" mientras celebran su victoria en el partido de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y Argentina. (Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER)
Jugadores de Argentina sostienen una pancarta con el lema "Las Islas Malvinas son argentinas" mientras celebran su victoria en el partido de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y Argentina. (Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER)

La pugna histórica entre Argentina y el Reino Unido derivó en un conflicto armado entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, que concluyó con la rendición del país suramericano y la muerte de 649 argentinos, 255 británicos y tres malvinenses.

LEA TAMBIÉN:

Desde entonces, el Reino Unido ha rechazado los reclamos argentinos sobre las islas, pese a los reiterados llamados al diálogo de Naciones Unidas, que considera que las Malvinas son uno de los territorios “pendientes de descolonización”.

En marzo de 2013, las cerca de 3,000 personas que viven en las Malvinas apoyaron en un referéndum, con más del 99%, seguir como territorio británico.

Elaborado con información de EFE

TE PUEDE INTERESAR

DiCaprio cuestiona línea eléctrica Chile-Argentina por especie “al borde de la extinción”
Pese a recelo de EE.UU., Argentina renueva intercambio de monedas con China
Minera canadiense Kobrea se alía con la australiana BHP para explorar cobre en Argentina

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.