Para Argentina, el hecho de poder pagar en yuanes en lugar de dólares estadounidenses le da un respiro a sus reservas de divisas extranjer. (Foto: AFP)
Para Argentina, el hecho de poder pagar en yuanes en lugar de dólares estadounidenses le da un respiro a sus reservas de divisas extranjer. (Foto: AFP)
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Redacción Gestión
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de intercambio de monedas por otros cinco años por un monto equivalente a los 19,000 millones de dólares.

El convenio firmado por el Banco de la República Popular de China (PBoC) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) empezó en 2009 y fue renovado sucesivamente por gobiernos de distinto signo político del país sudamericano a pesar de la reticencia de Estados Unidos, que mira con desconfianza la injerencia del gigante asiático en la región.

“A diferencia de los acuerdos previos, en esta oportunidad se extiende de tres a cinco años el plazo de vencimiento del nuevo acuerdo, lo que permitirá brindar una mayor previsibilidad sobre la continuidad de esta herramienta”, detalló la autoridad monetaria de Argentina en un comunicado.

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Para Argentina, el hecho de poder pagar en yuanes en lugar de dólares estadounidenses le da un respiro a sus reservas de divisas extranjeras que desde hace años se mantienen en un nivel bajo por los compromisos de deuda y la necesidad de intervenir en el mercado de cambio para apuntalar al peso en medio de turbulencias financieras.

También ayuda a las empresas argentinas a pagar en yuanes por las importaciones chinas y facilita la inversión de las compañías chinas en la nación sudamericana.

Estados Unidos ha cuestionado en reiteradas ocasiones el acuerdo monetario entre uno de los principales aliados del presidente Donald Trump en la región y Beijing, pese a lo cual el presidente argentino Javier Milei ha optado por el pragmatismo dada la importancia de China como segundo socio comercial de Argentina después de Brasil.

Para Argentina, el hecho de poder pagar en yuanes en lugar de dólares estadounidenses le da un respiro a sus reservas de divisas extranjer. Foto: Bloomberg
Para Argentina, el hecho de poder pagar en yuanes en lugar de dólares estadounidenses le da un respiro a sus reservas de divisas extranjer. Foto: Bloomberg

China adquiere soja, carne y trigo argentinos, opera represas hidroeléctricas en el país y mantiene activos estratégicos, incluyendo participaciones en minas de litio y una estación espacial en el norte de la Patagonia.

“La renovación de estos acuerdos afianza la estrecha cooperación entre ambas instituciones y la excelente relación que han mantenido en los 17 años transcurridos desde el primer acuerdo firmado en 2009”, concluyó el Banco Central argentino.

Con información de AP

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