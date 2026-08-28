Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. (Pablo PORCIUNCULA / Mauro PIMENTEL / AFP)
Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. (Pablo PORCIUNCULA / Mauro PIMENTEL / AFP)
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Redacción Gestión
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Brasil inició este viernes una nueva fase de la campaña para las elecciones presidenciales con el comienzo de la propaganda en TV y radio, en un momento en el que crecen las sospechas de corrupción sobre los entornos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro.

Este viernes el espacio se reservó para los aspirantes a senadores, diputados regionales y gobernadores, y mañana sábado será el turno de los candidatos a la Cámara de Diputados y la Presidencia.

No obstante, los partidos de Lula y Bolsonaro se han adelantado y ya hoy colocaron piezas pagadas en las principales emisoras del país.

Lula resalta las sospechas contra Flávio Bolsonaro

El Partido de los Trabajadores (PT), que lidera Lula, pasó a la ofensiva con ataques directos al primogénito del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, segundo en los sondeos con una ligera desventaja con respecto al dirigente progresista.

Recordó entonces que el abanderado del Partido Liberal (PL) pidió dinero a Vorcaro para financiar una película biográfica sobre su padre, quien actualmente se encuentra en prisión domiciliaria tras ser condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado tras perder la reelección en 2022.

En otro vídeo, el PT rescató un antiguo caso de corrupción contra el hijo mayor de Jair Bolsonaro en el que la Fiscalía lo acusó de contratar funcionarios fantasma en su gabinete para apropiarse de la mayor parte de esos salarios durante su etapa como legislador en Río de Janeiro. La Justicia, sin embargo, anuló una serie de pruebas y el proceso quedó en nada.

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva. (Foto: AFP).
Flávio Bolsonaro y Lula da Silva. (Foto: AFP).

Flávio busca asociar a Lula al chavismo

Por su parte, el PL de Bolsonaro pretendió vincular la imagen de Lula con los líderes venezolanos Hugo Chávez, fallecido en 2013, y Nicolás Maduro, capturado en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses en enero pasado.

Por otro lado, Lula también viene siendo cuestionado por la prensa tras las tres investigaciones por tráfico de influencias abiertas contra su hijo Fábio Luís da Silva, más conocido como ‘Lulinha’.

La Policía investiga si el primogénito del mandatario se valió de su posición para favorecer a empresas privadas en potenciales negocios con el Gobierno de su padre.

El caso ha salpicado también a Marco Aurélio Santana, ex jefe de Gabinete de Lula, conocido como ‘Marcola’, y sobre el que existen indicios de que recibió recursos y regalos de una lobista del círculo de ‘Lulinha’.

“Estoy muy tranquilo, pero también muy decepcionado. Mi hijo sabe que no podía cometer ningún error. Si cometió alguno, pagará por ello”, aseguró.

¿Qué dicen la última encuesta?

Este viernes será Flávio el que se someterá al interrogatorio de los presentadores del popular Jornal Nacional.

Después de casi dos semanas desde que arrancó oficialmente la campaña, no hay nada definido en la disputa por la Presidencia brasileña.

En una eventual segunda vuelta, Lula obtendría el 47% de los sufragios frente al 43% de Bolsonaro, es decir, ambos estarían empatados técnicamente dentro del margen de error, que es de dos puntos.

Con información de EFE

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