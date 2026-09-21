El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este domingo -en su plataforma Truth Social- una foto en tonos grises en la que se ve su rostro al mirar de perfil un globo terráqueo y en la que se lee “Su hemisferio”.

El globo, que oculta la parte inferior de su cara, muestra una porción del océano Ártico, Groenlandia y partes de Norteamérica.

La publicación surge luego de que el mandatario anunciara a finales de esta semana un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que, según afirmó, otorgará a Washington el control permanente de la seguridad y otras necesidades del territorio autónomo danés, además de impedir que adversarios de EE.UU. establezcan bases militares o realicen determinadas inversiones sin su autorización.

“Este es un acuerdo de vida indefinida, no tiene fin”, escribió en su red al dar a conocer la noticia.El acuerdo se firmará durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se llevará a cabo en Nueva York a partir de este lunes.

El acuerdo con Dinamarca y Groenlandia contempla una mayor presencia militar estadounidense, aunque todavía debe ser firmado y ratificado. Foto: Red social de Donal Trump

El anuncio de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que, según afirmó, permitirá a Washington asumir de manera permanente la responsabilidad sobre la seguridad del territorio autónomo danés.

Trump señaló que el pacto tendrá una duración indefinida y permitirá a Estados Unidos impedir que adversarios establezcan bases o presencia militar en Groenlandia, así como que realicen determinadas inversiones sensibles sin autorización expresa de Washington.

El mandatario también afirmó que Estados Unidos iniciará “inmediatamente” el proceso para desarrollar una importante presencia militar en la isla y que trabajará con sus habitantes en el desarrollo, además en la construcción de esas instalaciones.

Sin embargo, el acuerdo aún no entra en vigor. Un comunicado conjunto de los Gobiernos de Dinamarca y Groenlandia señaló que los tres Gobiernos esperan firmarlo la próxima semana, coincidiendo con la Asamblea General de Naciones Unidas. Posteriormente, el pacto deberá pasar por los procedimientos parlamentarios necesarios.

Trump afirmó en su red Truth Social que el acuerdo permitirá a Estados Unidos tener “para siempre” la responsabilidad de garantizar la seguridad de Groenlandia y de EE. UU.

¿QUÉ DICE EL ACUERDO?

De acuerdo con lo señalado por Trump, ningún adversario estadounidense podrá establecer una base o presencia militar en Groenlandia ni realizar inversiones sensibles sin la autorización expresa de Washington.

El presidente estadounidense sostuvo además que se trata de un “acuerdo de vida indefinida” y que no tendrá fecha de finalización.

Como parte del anuncio, Trump indicó que Estados Unidos comenzará inmediatamente el proceso para desarrollar una importante presencia militar en Groenlandia. Según afirmó, Washington trabajará con los habitantes de la isla en el desarrollo y construcción de estas instalaciones.

ACUERDO AÚN PENDIENTE

Pese al anuncio de Trump, Dinamarca y Groenlandia precisaron que el pacto todavía debe ser firmado. Los tres Gobiernos esperan concretar la firma la próxima semana y, después, el acuerdo deberá cumplir con los procedimientos parlamentarios necesarios para entrar en vigor.

El anuncio se produce después de que Trump insistiera, desde el inicio de su segundo mandato, en que Estados Unidos necesita controlar Groenlandia por razones de seguridad nacional.

Elaborado con información de EFE.