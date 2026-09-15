Un juez bloquea norma de Trump que endurece las visas para estudiantes y periodistas extranjeros. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
Un juez bloquea norma de Trump que endurece las visas para estudiantes y periodistas extranjeros. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
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Redacción Gestión
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, participantes de programas de intercambio cultural y periodistas.

la justificación del Ejecutivo para emitir la regla que reduce el tiempo de estadía legal de extranjeros que ingresan al país con los visados F (estudiantes universitarios), J (estudiantes de intercambio) e I (representantes extranjeros de medios de comunicación extranjeros).

La Administración Trump había argumentado que la nueva política de visas es necesaria para salvaguardar la seguridad nacional.

“(La norma) plantea interrogantes legítimos sobre si su verdadero propósito no es salvaguardar la seguridad nacional y proteger nuestras fronteras, sino alcanzar otros objetivos no declarados, como, por ejemplo, ejercer un mayor control gubernamental sobre las instituciones académicas”, precisó el magistrado.

A su vez, los periodistas con visado I quedarán limitados a un máximo 240 días, con posibilidad de prórrogas, mientras que los profesionales con pasaporte de China tendrían un límite de un máximo 90 días.

El juez indicó en su orden que la promulgación de la norma claramente no cumplió con la Ley de Procedimiento Administrativo.

“no evaluó adecuadamente” sus costos y beneficios, no respondió de manera significativa a los comentarios del público, y no consideró alternativas menos onerosas, entre otras omisiones.

Los demandantes también alegan que el DHS excedió su autoridad legal y no proporcionó un período de consulta pública adecuado.

Fanta Aw, directora ejecutiva de la Asociación de Educadores Internacionales (NAFSA), que encabeza la demanda indicó en un comunicado que la norma “menoscabará gravemente” las contribuciones que los estudiantes internacionales hacen a los campus, la economía y la seguridad nacional de Estados Unidos, por lo que es necesario frenar su implementación.

Por su parte, Jon Schleuss, presidente de The NewsGuild-CWA, el sindicato más grande de trabajadores de medios de comunicación en Estados Unidos consideró que los cambios a los visados de los periodistas extranjeros son un intento más de la Administración Trump por coartar la labor informativa de periodistas, que se suma al desmantelamiento de Voice of America y Radio Free Asia.

Elaborado con información de EFE.

El juez indicó en su orden que la promulgación de la norma claramente no cumplió con la Ley de Procedimiento Administrativo. (Brendan Smialowski / AFP)
El juez indicó en su orden que la promulgación de la norma claramente no cumplió con la Ley de Procedimiento Administrativo. (Brendan Smialowski / AFP)

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