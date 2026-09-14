Keiko Fujimori destacó el valor de ser parte del Escudo de las Américas junto a Marco Rubio. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
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Redacción Gestión
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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, señaló que espera que los Estados Unidos pueda revaluar los aranceles impuestos a las exportaciones peruanas.

Asimismo, mencionó que, .

, indicó en una entrevista con Cuarto Poder.

Precisamente, el Poder Ejecutivo solicitó al Senado autorizar la salida del país de la presidenta Keiko Fujimori, del 21 al 25 de setiembre de 2026, con el objetivo de viajar a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, para participar en el 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Keiko Fujimori destacó el valor de ser parte del Escudo de las Américas junto a Marco Rubio. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
Keiko Fujimori destacó el valor de ser parte del Escudo de las Américas junto a Marco Rubio. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

Escudo de las Américas

Consultada sobre la entrada del Perú al Escudo de las Américas, la jefa de Estado indicó que este ingreso representará recuperar la tranquilidad, la paz y el orden.

“En un largo plazo, a nosotros nos gustaría que Estados Unidos siga invirtiendo, que nos transfiera conocimientos, que participe en inversiones de logística competitiva, que nos apoye en temas educativos y que puedan invertir”, sostuvo la presidenta.

También agradeció que los Estados Unidos envíe el buque hospital Comfort, con una capacidad de más de mil camas, para apoyar a la ciudad de Paita y toda la costa norte del Perú ante la posible llegada del fenómeno del Niño.

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