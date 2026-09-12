¿Más apariciones públicas significan necesariamente una mejor comunicación del Gobierno de Keiko Fujimori? Foto: Presidencia.
¿Más apariciones públicas significan necesariamente una mejor comunicación del Gobierno de Keiko Fujimori? Foto: Presidencia.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Giancarlos Torres
mailGiancarlos Torres

El Gobierno de Keiko Fujimori ha optado, durante sus primeras semanas, por una elevada exposición pública de la presidenta y de sus ministros. La estrategia le ha permitido mantener una presencia constante frente a la ciudadanía, pero también ha dejado algunas señales que especialistas en comunicación política consideran relevantes para evaluar la capacidad del Ejecutivo de construir confianza en los primeros meses de gestión.

TE PUEDE INTERESAR

Keiko Fujimori afirma que detenidos en Trujillo confesaron crimen de empresario minero
Belmont advierte que Obras no apoyará todas las facultades que pide Keiko Fujimori
Keiko Fujimori descarta cambio de ministros y acusa a la oposición de sentar rumores
Keiko Fujimori descarta cierre del Congreso y niega presiones por ampliación del Reinfo

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.