La presidenta Keiko Fujimori negó haber recibido información errónea sobre la presunta participación de cinco detenidos en Trujillo en el secuestro de un empresario minero, caso que acabó con el asesinato de cuatro personas.

La mandataria afirmó que, si bien el caso se encuentra en investigación, los detenidos habrían confesado y que existen documentos firmados al respecto. Además, indicó que esperará los informes del ministro del Interior, César Astudillo.

“También puedo señalar que esta investigación continúa, por lo tanto, no puedo pronunciarme por los otros hechos e informes que se están encontrando”, indicó en declaraciones a la prensa.

Sus declaraciones se produjeron después de que Astudillo señalara que los detenidos estarían relacionados con la organización criminal atribuida al crimen, aunque no los identificó directamente como los autores.

Sin embargo, el ministro del Interior dijo a Perú21 que la Policía Nacional del Perú (PNP) aún busca a los responsables materiales e intelectuales, así como a quienes ordenaron cometer el delito.

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Por otro lado, el fiscal Jorge Chávez Cotrina coincidió en que todavía no se puede afirmar de forma definitiva que los cinco detenidos sean culpables, debido a que faltan pruebas científicas que respalden esa hipótesis.

Finalmente, Fujimori aseguró que el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, no participó en los interrogatorios y remarcó que la Policía Nacional dirige las investigaciones, por lo que pidió esperar los resultados del proceso.