Keiko Fujimori afirma que detenidos en Trujillo confesaron crimen de empresario minero. (Foto: Presidencia)
Keiko Fujimori afirma que detenidos en Trujillo confesaron crimen de empresario minero. (Foto: Presidencia)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, caso que acabó con el asesinato de cuatro personas.

Además, indicó que esperará los informes del ministro del Interior, César Astudillo.

“También puedo señalar que esta investigación continúa, por lo tanto, no puedo pronunciarme por los otros hechos e informes que se están encontrando”, indicó en declaraciones a la prensa.

, aunque no los identificó directamente como los autores.

Sin embargo, el ministro del Interior dijo a Perú21 que la Policía Nacional del Perú (PNP) aún busca a los responsables materiales e intelectuales, así como a quienes ordenaron cometer el delito.

Por otro lado,

Finalmente, Fujimori aseguró que el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, no participó en los interrogatorios y remarcó que la Policía Nacional dirige las investigaciones, por lo que pidió esperar los resultados del proceso.

La mandataria aseguró que el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, no participó en los interrogatorios y remarcó que la Policía Nacional dirige las investigaciones. Foto: Presidencia.
La mandataria aseguró que el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, no participó en los interrogatorios y remarcó que la Policía Nacional dirige las investigaciones. Foto: Presidencia.

TE PUEDE INTERESAR

Diputada Norma Yarrow propone eliminar financiamiento público a partidos políticos
Keiko Fujimori anuncia “Servicios por Impuestos”, mecanismo para acelerar obras por El Niño
Fiscalía inicia investigación a excongresista Kelly Portalatino por accidente con ciclista

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.