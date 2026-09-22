El Banco de Crédito del Perú (BCP) otorgó a SIDERPERU una Línea Verde de hasta US$185 millones, cuyos desembolsos estarán destinados a la adquisición de chatarra metálica, principal insumo utilizado por la siderúrgica para producir acero. La operación busca respaldar el modelo de economía circular de la compañía, que reincorpora material reciclado a la cadena productiva para transformarlo en nuevos productos de acero.

En 2025, SIDERPERU dio una segunda vida a más de 385,000 toneladas de chatarra metálica, transformándolas en acero destinado a sectores como construcción e industria.

El proceso permite que materiales que podrían convertirse en residuos regresen al circuito productivo, al tiempo que reduce la necesidad de utilizar materias primas vírgenes y promueve un uso más eficiente de los recursos.

¿A qué se destinará el financiamiento?

Los recursos estarán vinculados a la compra de chatarra metálica utilizada como materia prima para la producción de acero. La operación cuenta con una etiqueta verde, de acuerdo con los criterios establecidos por el BCP para identificar actividades que contribuyen a objetivos ambientales.

“Desde el BCP buscamos acompañar a nuestros clientes en la transición hacia modelos de negocio más sostenibles, poniendo el financiamiento al servicio de iniciativas que generan un impacto positivo”, señaló Gonzalo Montero, gerente de Área de Banca Corporativa del BCP.

El ejecutivo agregó que la Línea Verde permitirá respaldar el modelo circular de SIDERPERU y contribuir a que más materiales puedan volver a la cadena productiva, transformándose en acero que impulsa sectores fundamentales para el desarrollo del país.

El financiamiento del BCP respalda el modelo de economía circular de SIDERPERU.

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¿Qué rol cumple la chatarra en la producción de acero?

La chatarra metálica permite que materiales que podrían convertirse en residuos vuelvan a incorporarse a la cadena productiva. En el caso de SIDERPERU, el material es transformado en acero destinado a sectores como la construcción y la industria.

Para Raúl Ugarte, CFO de SIDERPERU, este proceso también moviliza una red nacional de actores vinculados con el reciclaje y el abastecimiento de materiales metálicos.

“La economía circular es el ADN de nuestra operación. La compra de chatarra metálica no solo nos permite transformar materiales reciclados en nuevo acero, sino que también moviliza una amplia red de recicladores, centros de acopio y proveedores de materiales metálicos a nivel nacional”, afirmó.

Según el ejecutivo, contar con el respaldo financiero del BCP permitirá a SIDERPERU seguir fortaleciendo este modelo y generar oportunidades para los actores que forman parte de esta cadena.