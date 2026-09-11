Marketplace se sumó este año a las categorías evaluadas por el Ranking CXI Index 2026. (Foto: istock)
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Mayumi García
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La experiencia que ofrecen las marcas al entregar un producto o servicio es clave como parte de la conversación que impulsan en el consumidor y, por ende, en el mercado. Así, en el tiempo, las empresas peruanas han comprendido la importancia de generar clientes más satisfechos, de tal modo que varias firmas han implementado mecanismos orientados a ser más eficientes en este ámbito y otras se encuentran en camino; según la sexta edición del Ranking CXI Index, elaborado por Activa y el Centro de Experiencias y Servicios (CES) de la Universidad Adolfo Ibáñez.

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