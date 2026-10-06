Rafael Vega asumirá una nueva posición en Grupo AJE como Vicepresidente Comercial de Canal Tradicional LATAM, luego de haber estado al frente de AJE Perú desde octubre de 2025. El ejecutivo había llegado a la operación local para liderar la estrategia de crecimiento y posicionamiento de la compañía en el mercado peruano.

Su salida de la operación peruana se produce pocos días después de que Grupo AJE nombrara al mexicano Sebastián Pell Stephan Otto como nuevo Country Manager para Perú. El ejecutivo, exCoca-Cola FEMSA, asumió la conducción de la estrategia y operación de la compañía en el país.

Ahora, Vega tendrá una responsabilidad regional enfocada en el canal tradicional, uno de los principales canales de comercialización para las compañías de consumo masivo. Desde esta posición, estará a cargo de impulsar el desarrollo comercial de este canal en los mercados latinoamericanos donde opera Grupo AJE.

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De la operación peruana a un rol regional

Cuando asumió AJE Perú en octubre del 2026, Vega tenía entre sus principales desafíos sostener el crecimiento de la compañía en un mercado de bebidas con alta competencia. Durante su tiempo en el cargo, el ejecutivo estuvo al frente de la estrategia comercial y del posicionamiento de las marcas de AJE en el país, además de impulsar iniciativas vinculadas con crecimiento, desarrollo de productos y fortalecimiento de la operación.

Vega también estuvo involucrado en el desarrollo del talento interno de la compañía y en proyectos relacionados con las áreas comercial, marketing y operaciones, experiencia que ahora trasladará a su nueva responsabilidad regional.

Durante la gestión de Rafael Vega en AJE Perú, uno de los frentes comerciales fue mantener el posicionamiento de Cielo en aguas, ante el relanzamiento de San Mateo por parte de Grupo Gloria. (Foto: GEC)

El ejecutivo cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de consumo masivo y un MBA por el PAD de la Universidad de Piura. A lo largo de su trayectoria ha liderado equipos y proyectos en las áreas comercial, marketing y operaciones, con énfasis en crecimiento, rentabilidad y transformación organizacional.

Con su nuevo cargo, Vega pasará de la gestión de una operación nacional a una posición con alcance regional. Su nuevo reto estará vinculado con potenciar la ejecución comercial y el desarrollo del canal tradicional en Latinoamérica, además de contribuir al crecimiento del negocio de Grupo AJE en la región.