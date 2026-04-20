Actualmente, la empresa suma presencia en cerca de 22 categorías tanto en alimentos como en cuidado del hogar en América Latina —desde México hasta Bolivia—, que incluyen snacks como papas y cereales extruidos, así como detergentes, limpiadores y lavavajillas. Para 2026, el enfoque estará en consolidar esa operación. “El objetivo es seguir fortaleciendo nuestra presencia en los mercados donde ya operamos”, comentó.

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En ese proceso, el canal no tradicional cumple un rol decisivo. “Es un canal que se ha venido consolidando como un motor importante dentro de nuestra estrategia de crecimiento”, subrayó Jaramillo, en alusión a espacios como restaurantes, tiendas de conveniencia y formatos de cercanía.

El dinamismo responde a un cambio en el comportamiento del consumidor. “Hoy vemos un mercado con múltiples formatos —supermercados, tiendas de conveniencia, hard y soft discounters— que se han acercado mucho más al consumidor. Antes había que tomar el auto para ir a un supermercado; ahora puedes ir caminando, igual que a la bodega”, señaló. Esta mayor proximidad ha favorecido a categorías de alta rotación, como bebidas y productos de consumo frecuente.

Los resultados acompañan esa tendencia. En los dos primeros meses de 2026, AJE registró un crecimiento cercano al 40% en volumen en el canal no tradicional frente al mismo periodo del año anterior . “Es un consolidado que incluye bebidas, alimentos y cuidado del hogar”, precisó el ejecutivo.

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Con ese desempeño, la compañía proyecta mantener el ritmo en lo que resta del año. “Apuntamos a sostener un crecimiento de doble dígito ”, afirmó Jaramillo, quien destaca como claves la innovación, el desarrollo de canales, el conocimiento del consumidor y la fortaleza de su red de distribución.

Patricio Jaramillo, vicepresidente comercial del canal no tradicional y gerente general de Alimentos y Home Care de AJE. Foto: AJE

¿Qué oportunidades hay en el canal no tradicional?

En este contexto, las oportunidades de crecimiento se extienden a todos los subcanales que conforman este segmento. “ Estamos creciendo dentro de ese 40%, con variaciones de dos puntos más o menos, pero de manera bastante consistente en todos los subcanales ” , afirmó Jaramillo. Uno de los principales impulsores ha sido el fortalecimiento de su brazo de retail. “El crecimiento de nuestras Tiendas 3A ha sido muy relevante. Hoy contamos con más de 200 locales, lo que nos permite generar mayor contacto con el consumidor y promover la prueba de producto en todas nuestras categorías”, sostuvo.

En paralelo, la expansión hacia la categoría de alimentos y cuidado del hogar mantiene como eje la democratización del consumo. “Buscamos ofrecer productos de primera calidad a precios justos. Ese sigue siendo nuestro diferencial”, remarcó. Este enfoque, además, abre espacio en segmentos aún poco desarrollados. “El detergente líquido en el Perú representa apenas el 2% del mercado, mientras que en otros países puede llegar al 40% o 60%. Ahí vemos una oportunidad clara (de crecimiento)”, indicó.

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La innovación también apunta a nuevos perfiles de consumidor. “Estamos enfocados en un público más joven, que empieza a independizarse y tiene necesidades distintas”, aclaró, lo que se traduce en ajustes en formatos, propuestas de valor y atributos del producto.

En alimentos, la diferenciación pasa por una fuerte adaptación al mercado local. “En nuestra marca de papas Ricas apostamos por sabores legítimamente peruanos, como anticucho, pollo a la brasa o cecina”, comentó. Tras un 2025 con entre 25 y 30 lanzamientos, la compañía ha optado por priorizar la consolidación en 2026. “Estamos enfocados en fortalecer lo que lanzamos y seguir complementando las categorías”, dijo.

“Vamos a seguir innovando, pero con un foco claro en consolidar y en seguir invirtiendo en logística y distribución”, concluyó Jaramillo.