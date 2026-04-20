El canal no tradicional impulsa el crecimiento de AJE, con una expansión de 40% en volumen en los primeros meses del 2026. Foto: Andina
El canal no tradicional impulsa el crecimiento de AJE, con una expansión de 40% en volumen en los primeros meses del 2026. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
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El crecimiento del canal no tradicional se ha convertido en un eje central en la estrategia de AJE, desde donde la compañía viene impulsando también su expansión en alimentos y cuidado del hogar. Estos segmentos, que hasta 2025 registraron avances de doble dígito, forman parte de una diversificación que se inició años atrás. “Hace cuatro años el Grupo AJE comenzó a diversificar su negocio, luego de haber estado durante muchos años enfocado en bebidas”, explicó Patricio Jaramillo, vicepresidente comercial del canal no tradicional y gerente general de Alimentos y Home Care de AJE. ¿Qué proyecta para 2026?

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