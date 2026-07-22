Grupo Vega y Grupo AJE inauguraron la primera tienda insignia de Dilyte en Perú, como parte de una estrategia para fortalecer su propuesta comercial y acercar nuevos formatos de compra a los consumidores. La iniciativa también impulsa la expansión de la marca de hidratación avanzada en el mercado peruano.

La tienda se ubica en el local de Vega de Plaza Santa Catalina, en La Victoria, un punto elegido por su alto flujo comercial. El espacio cuenta con una propuesta visual diseñada para facilitar el acceso al portafolio de Dilyte y promover la importancia de una adecuada hidratación.

Con este formato, ambas compañías buscan acercar la marca a los consumidores mediante una experiencia de compra diferenciada. La iniciativa también se alinea con la estrategia de Grupo Vega de incorporar propuestas innovadoras que respondan a las nuevas tendencias de consumo.

Para Grupo AJE, la tienda representa un nuevo paso en la expansión de Dilyte en el mercado peruano. (Foto: Grupo Vega)

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Alianza entre Grupo AJE y Grupo Vega

La apertura responde a la estrategia de Grupo Vega de incorporar propuestas comerciales innovadoras en sus tiendas, mientras que para Grupo AJE representa un nuevo paso en la expansión de Dilyte y en el desarrollo de la categoría de hidratación avanzada en el mercado peruano.

“La inauguración de esta tienda insignia junto a Vega representa mucho más que un nuevo espacio comercial. Es una muestra de cómo queremos construir la categoría de hidratación avanzada en el Perú, acercando una propuesta innovadora al consumidor a través de una experiencia diferenciada dentro del punto de venta”, señaló Érika Córdova, gerente de Marketing de AJE Perú.

Con esta alianza, Dilyte reafirma su estrategia de crecimiento basada en la innovación, la experiencia de marca y la cercanía con el consumidor. Asimismo, busca ampliar el acceso a productos de hidratación avanzada y contribuir al desarrollo de una categoría con creciente relevancia en el mercado peruano.

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Planes de expansión de Grupo Vega hacia el 2029

En entrevista con Gestión, su gerente general, Jerson Vega Torrejón, señaló que la expansión de Grupo Vega estará impulsada principalmente por el formato market, al considerarlo el más eficiente por su menor nivel de inversión y rapidez de implementación. Estas tiendas, de entre 140 m² y 200 m², se ubican en zonas de alta densidad poblacional y compiten directamente con cadenas de descuento como Mass y 3A.

El ejecutivo explicó que esta apuesta forma parte del Plan Fénix 2025-2028, una estrategia con la que la compañía busca fortalecer su propuesta comercial y cerrar brechas en su portafolio. Para ello, priorizará el desarrollo de las categorías de perecibles y non food, con el objetivo de ofrecer una experiencia de compra más completa basada en precio competitivo, cercanía y variedad.

Como parte de esta hoja de ruta, Grupo Vega proyecta acelerar su crecimiento en los próximos años. La empresa prevé alcanzar entre 150 y 160 tiendas hacia el 2028 y llegar a las 200 en el 2029, respaldando una estrategia de expansión enfocada en la eficiencia operativa y el crecimiento sostenido.