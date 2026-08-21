La multinacional viene reforzando ese despliegue internacional. En junio de 2026, Gorilla Energy anunció un acuerdo plurianual con la Professional Fighters League (PFL) para convertirse en su socio oficial de bebidas energéticas en Norteamérica, Medio Oriente y el Norte de África. La alianza contempla presencia de la marca en los eventos de la organización y el lanzamiento de latas con marca compartida desde 2027.

A la par de esta expansión, Gorilla Energy también aparece en el radar peruano. Gorilla Drinks Limited, sociedad constituida en Chipre, presentó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) una solicitud para registrar la denominación “GORILLA ENERGY” en las clases 5 y 32.

En la clase 32, Gorilla busca protección para bebidas enriquecidas con proteínas para deportistas, bebidas energéticas y bebidas refrescantes sin alcohol. La clase 5, en tanto, comprende suplementos alimenticios, suplementos nutricionales y suplementos de proteínas.

¿Qué busca Gorilla Energy con su nuevo registro en Perú?

Gorilla Energy fue fundada en Nueva York en 2008 y actualmente está presente en más de 29 países, con operaciones que abarcan mercados como Estados Unidos, Corea del Sur, Turquía, Kazajistán y Australia. La marca tiene sus sedes en Los Ángeles y Dubái y sus ventas globales se acercan a los 1,000 millones de latas, mientras busca ubicarse entre las cinco principales marcas de bebidas energéticas a nivel mundial.

La nueva etapa está liderada por Ahmed Elafifi, actual Group CEO de Gorilla Energy, quien trabajó durante siete años en Red Bull, donde estuvo involucrado en la expansión de la marca en Europa Central y del Este, Rusia y Asia. Posteriormente ocupó cargos directivos en Coca-Cola y, desde Dubái, asumió el liderazgo de la expansión global de Gorilla.

En una entrevista con EnterpriseAM, en su edición de Emiratos Árabes Unidos, publicada en enero de 2026, Elafifi señaló que los consumidores son cada vez más conscientes de los ingredientes y buscan opciones más naturales y saludables. También identificó oportunidades para desarrollar bebidas energéticas más funcionales, incluso mediante propuestas vinculadas con proteínas.

La solicitud presentada en Perú recoge parte de ese enfoque. Además de bebidas energéticas, Gorilla busca proteger su marca para bebidas enriquecidas con proteínas y para suplementos alimenticios, nutricionales y de proteínas. El pedido amplía así el universo de categorías en las que la multinacional busca reservar su denominación en el país.

Ahora bien, la apuesta llega a una categoría que todavía tiene espacio para crecer, aunque ya cuenta con un jugador dominante.

En 2025, las bebidas energizantes movieron US$149.7 millones en Perú, según Euromonitor International, 6.1% más que en 2024. Mientras que, en volumen, la categoría alcanzó 53.2 millones de litros, un crecimiento de 4.1%.

A nivel competitivo, Volt, de AJE, concentra alrededor de 70% de participación en volumen y 57% en valor, según cifras difundidas a inicios de año por Gestión. Le siguen, en distintos segmentos, marcas como Red Bull, Monster, Fury y 360.

La solicitud de Gorilla Energy ante Indecopi no confirma un lanzamiento comercial en Perú ni precisa cuándo llegarían sus productos. Sin embargo, el expediente muestra que la compañía busca proteger su marca no solo para bebidas energéticas, sino también para propuestas vinculadas con proteínas y suplementos, en una categoría donde Volt mantiene el liderazgo.

Sporting Cristal vuelve a “La Máquina Celeste”: ¿nueva colección en camino?

Sporting Cristal nació el 13 de diciembre de 1955 por iniciativa de Ricardo Bentín Mujica y Esther Grande de Bentín, tras la compra y fusión impulsada por Backus y Johnston con el desaparecido Sporting Tabaco. De este último, el nuevo club heredó el color celeste que identifica a la institución hasta hoy.

La primera camiseta oficial de Sporting Cristal apareció en 1956, año de su debut en el fútbol profesional peruano. La indumentaria estaba compuesta por una chompa celeste y pantalón blanco y acompañó una campaña histórica: el equipo consiguió el campeonato en su primer año en la máxima categoría. En aquellos primeros años, las prendas eran confeccionadas localmente y todavía no incorporaban las marcas deportivas comerciales que hoy aparecen en las camisetas.

Esa identidad celeste también quedó asociada a una de las etapas más importantes del club. Entre 1994 y 1996, Sporting Cristal consiguió tres títulos consecutivos y pasó a ser reconocido como “La Máquina Celeste”, denominación que ahora aparece expresamente en una de las nuevas solicitudes presentadas ante Indecopi.

Así, Club Sporting Cristal S.A. presentó tres solicitudes para registrar “CLUB SPORTING CRISTAL SC”, “LA MÁQUINA CELESTE” y “LA RAZA CELESTE”, todas como marcas de producto de la clase 25, correspondiente a prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería.

Los expedientes fueron presentados para proteger denominaciones vinculadas con la identidad e historia del club. Mientras “CLUB SPORTING CRISTAL SC” recoge directamente el nombre institucional, “LA MÁQUINA CELESTE” remite al tricampeonato de 1994, 1995 y 1996. “LA RAZA CELESTE”, por su parte, incorpora otra denominación asociada a la identidad de Sporting Cristal.

El registro, sin embargo, no precisa qué productos concretos se comercializarían bajo estas denominaciones ni confirma el lanzamiento de una nueva camiseta o colección.

Miniso registra una nueva marca en Perú: ¿qué hay detrás de “Minidots”?

Miniso es una cadena de retail de origen chino fundada en 2013 por Jack Ye, con una propuesta basada en productos de uso cotidiano, diseño atractivo y precios accesibles. Su oferta abarca categorías como hogar, belleza, papelería, juguetes, tecnología y accesorios, bajo un modelo de alta rotación que busca renovar constantemente la experiencia en tienda. Actualmente, la compañía reporta presencia en 112 mercados y más de 8.500 tiendas a nivel global.

En Perú, la marca inició operaciones en 2019 y en octubre de 2025 alcanzó las 40 tiendas, 12 de ellas fuera de Lima. Su expansión también ha coincidido con una mayor aceptación de los productos asiáticos entre los consumidores peruanos. Un estudio de Ipsos presentado durante el 22° Congreso Internacional de Retail señaló que 83% de los peruanos prefiere productos de origen asiático, principalmente por sus precios competitivos, además de factores como la relación calidad-precio, el diseño y la originalidad.

Miniso vuelve a poner el foco en su estrategia de marcas en el mercado peruano. MINISO (Hengqin) Enterprise Management Co., Ltd., de China, presentó el 16 de julio de 2026 ante Indecopi una solicitud para registrar “MINIDOTS” y su logotipo, bajo el expediente 42664-2026/DSD, publicado el 17 de agosto. El pedido corresponde a una marca multiclase y comprende las clases 11, 18, 25 y 26.

La clase 11 incluye aparatos y productos eléctricos para el hogar y cuidado personal, como lámparas, hervidores, humidificadores, secadores de cabello y ventiladores. La clase 18 comprende bolsas, mochilas, bolsos y estuches, entre otros artículos. La clase 25 está vinculada con prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, mientras que la clase 26 abarca accesorios para el cabello, broches, horquillas, cintas decorativas, kits de costura y otros artículos de pasamanería.

Minidots tiene presencia en Perú y cuenta con una sección propia en la tienda online de Miniso. El nuevo trámite ante Indecopi busca proteger la denominación en cuatro clases, aunque todavía no precisa qué nuevas aplicaciones tendrá la marca.

Michell & Cía. registra “Paquita”: ¿qué se sabe de la nueva marca?

Michell & Cía. es una de las empresas con mayor trayectoria en la industria peruana de la alpaca. La compañía fue fundada en Arequipa en 1931 por Frank W. Michell, inicialmente dedicada a la compra, clasificación y comercialización de fibra de alpaca y lana de ovino. En 1947 dio un nuevo paso al instalar su primera planta de peinado e hilatura en el país, avanzando desde la exportación de materia prima hacia una mayor transformación industrial de la fibra.

A partir de entonces, la empresa amplió su participación en la cadena de valor de la alpaca e incorporó procesos como lavado, cardado, peinado, hilado, teñido y tejido. Además de su producción de tops e hilados, cuenta con una división de tejido de punto y tejido plano, con la que desarrolla prendas para sus propias marcas y clientes de private labeling. Su operación también incluye el fundo Sorani, dedicado a la crianza e innovación alpaquera.

Ahora, la compañía suma una nueva denominación a su portafolio protegido en Perú. Michell y Cía. S.A., de Perú, presentó el 8 de junio de 2026 ante Indecopi la solicitud para registrar “PAQUITA”, bajo el expediente 33941-2026/DSD, publicado en la Gaceta Electrónica del Indecopi el 18 de agosto. El pedido corresponde a una marca de producto y busca protección en la clase 24, que comprende tejidos, telas y artículos textiles para el hogar.

El expediente no precisa qué producto específico llevaría la denominación Paquita, ni si se trata de una nueva línea comercial. No obstante, la categoría solicitada se encuentra vinculada con la actividad textil de Michell y con las etapas de transformación que la compañía ha desarrollado a lo largo de su trayectoria, más allá de la producción de fibra e hilados.