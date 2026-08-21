Gorilla Energy, marca de bebidas energéticas de origen estadounidense.
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Dax Canchari Reyes
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Gorilla Energy, bebida energética nacida en Nueva York, viene construyendo una expansión internacional que ya la llevó a 29 países, desde Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos hasta distintos mercados de Asia Central. La marca busca posicionarse entre consumidores jóvenes con una propuesta que combina sabores intensos, funcionalidad y una fórmula que presenta como más saludable. Ahora, una nueva señal aparece en el mercado peruano.

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