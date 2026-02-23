La automotriz GWM Perú -vinculada con la compañía china Great Wall Motors- anunció su incorporación como auspiciador oficial de Sporting Cristal por todo el 2026, en un vínculo que se extenderá hasta el próximo año, como parte de una alianza que contempla visibilidad de la marca en distintos activos del club y acciones conjuntas dirigidas a la hinchada.

El acuerdo incluye la presencia del logo de GWM en las mangas de la camiseta oficial del equipo, pantallas del estadio, paneles en el complejo deportivo La Florida y espacios institucionales como conferencias de prensa. También considera el desarrollo de contenidos digitales y activaciones comerciales vinculadas con la base de aficionados de Sporting Cristal.

La compañía, representada en el país por Inchcape Motors, busca reforzar su posicionamiento en el mercado peruano, especialmente en los segmentos SUV y pick-up, donde compite con sus submarcas Haval, Tank y Poer. La alianza con Sporting Cristal forma parte de una estrategia de visibilidad vinculada al deporte.

“En GWM creemos en el poder del deporte para unir y movilizar a las personas, y convertirnos en auspiciadores de Sporting Cristal representa una oportunidad para acompañar a un club con historia, proyección y una fuerte conexión con su hinchada”, señaló Francisco Accinelli, Brand Manager de GWM Perú.

Great Wall Motors también es uno de los auspiciadores de la selección peruana de fútbol. (Foto: Diego Barrios).

Desde el club, la alianza es vista como un paso clave en sus objetivos comerciales y deportivos. “Para Sporting Cristal, la incorporación de GWM como auspiciador oficial automotriz representa una alianza estratégica que fortalece nuestro proyecto institucional y deportivo, y nos permite seguir creciendo junto a una marca global que apuesta por la innovación y el desarrollo del deporte en el país”, indicó Óscar Moral, gerente comercial y de marketing del club.

Sporting Cristal, con siete décadas de trayectoria y 20 títulos nacionales, es uno de los clubes con mayor presencia en el fútbol peruano. De hecho, en sus próximos dos partidos, ante Universitario por la Liga 1 Max y frente a 2 de Mayo de Paraguay por la Copa Libertadores, vestirá la indumentaria con el logo de GWM.