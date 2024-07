Tras estrenarse en las principales sedes globales de BMW Group, ha llegado al país Retail Next, el nuevo concepto de showrooms y talleres desarrollado por la firma alemana. Como primer destino se ha elegido a Arequipa, la segunda plaza más importante en ventas en el Perú, donde se inauguró el pasado miércoles 10 de julio la nueva sede de BMW, MINI y BMW Motorrad.

La operación de ventas y servicio posventa de esta primera sede Retail Next en el país está a cargo de Inchcape Perú, el distribuidor y retailer oficial del Grupo BMW en el país. “Esta inversión en Arequipa es muy importante pero no es la última: vamos a seguir expandiendo Retail Next en las demás tiendas de Perú en el primer semestre del próximo año”, adelantó Roberto Delgado, Managing Director de Inchcape Perú.

Ubicada en la Avenida Alfonso Ugarte #500, la tienda de BMW Group cuenta con dos plantas en las que se lucen los más emblemáticos modelos de BMW y MINI, además de las motos de alta cilindrada BMW Motorrad.

Bajo el concepto de Retail Next, se ofrece al visitante la mejor experiencia premium del rubro: gran comodidad, gracias a un mobiliario moderno de diseño alemán y fabricación nacional. Este busca brindar una experiencia integral a los clientes en cada interacción fuera o dentro del concesionario. No solo incluye una redefinición de diseño y layout del site, sino también nuevas tecnologías digitales, nuevos roles y procesos de cara al cliente que aseguraran la mejor experiencia premium de su clase. Retail Next es un testimonio de todo lo que representa BMW Group: diseño aspiracional, innovación, digitalización, equipos profesionales y una experiencia de cliente superior propia de una marca de lujo.

Dando un giro a los showrooms tradicionales de la industria, en los locales Retail Next se reemplazan las clásicas mesas de escritorio de los especialistas en ventas por espacios con sillones, sofás y mesas de sala, ideales para complementar el servicio personalizado que brinda BMW.

“Es la nueva forma de presentar las marcas del BMW Group para tener una experiencia 360° y que el cliente pueda tomar su decisión de compra con todo el lujo posible, de una manera tranquila y con mucha confianza. No es un lugar en el que uno se sienta presionado: queremos que el cliente se sienta en su casa y tenga una experiencia en toda la gama de productos y marcas del grupo”, explicó Alejandro Echeagaray, CEO de Mercados Importadores de Latinoamérica y el Caribe en BMW Group Latinoamérica.





La apertura del nuevo local de Arequipa trae también la novedad de un servicio posventa directamente manejado por BMW Group, representado por Inchcape Perú, así como el incremento del tiempo de mantenimientos gratuitos otorgados por la compra, un beneficio que ahora alcanza los cinco años.

Poniendo foco en la sostenibilidad, cerca del 70% de la energía consumida en el nuevo showroom de Arequipa es cubierta por las cien fotoceldas instaladas en el local. “BMW es una marca absolutamente consciente con el ambiente. No es solamente entregar vehículos, sino que todos los proveedores vienen de fuentes renovables o certificadas, No es solamente hacer vehículos eléctricos, es tener circularidad”, explicó Antonio Rivera, Gerente General BMW Group Perú.

“Solo entendemos el negocio automotriz en el largo plazo siendo responsables con el medio ambiente y con la gente. Impulsamos mucho la diversidad e inclusión, además del tema de cómo impactamos positivamente los lugares en los cuales estamos instalados , como es el caso de Arequipa. Es imposible imaginar el futuro del negocio automotriz si no estamos todos ayudando a que el medio ambiente sea el que queremos para nuestros hijos”, agregó Roberto Delgado.

24 años liderando el segmento premium

Según Echeagaray, el mercado nacional se ubica dentro de los seis más importantes de la región para BMW Group. A su vez, destacó que llevar el concepto de Retail Next a Arequipa es motivo de orgullo para la firma.

A nivel interno, BMW se ha mantenido como líder del segmento premium durante los últimos 24 años. Con la adición de MINI, el grupo ha reforzado su posición hasta alcanzar una participación cercana al 35% en el mercado de los automóviles de lujo. El mismo liderazgo se muestra en el segmento de las motocicletas de alta cilindrada, donde BMW Motorrad representa el 42% de las ventas a nivel nacional.

La estrategia Retail Next busca mantener la posición de liderazgo de BMW Group en el país y seguir creciendo en participación de mercado. Para ello, la firma alemana ha incrementado también su portafolio de vehículos electrificados, un segmento en el que BMW alcanzó el año pasado el primer lugar en ventas y MINI, el tercero.

“El 2022 nos propusimos entrar en todo el mundo de la electromovilidad porque ser responsables con el ambiente es parte de los pilares de BMW y de Inchcape. Así comenzamos a transformar la industria automotriz desde nuestra plaza. Hoy por hoy BMW cuenta con el portafolio más diverso de vehículos eléctricos e híbridos enchufables. Apostamos muchísimo al mercado peruano y, de la mano de Inchcape y de BMW Group, creemos que tenemos muchísima oportunidad para hacerlo cada vez mejor”, resaltó Rivera.

Para brindar el mejor servicio y salvaguardar la integridad del personal del taller, todos los técnicos que trabajan en BMW cuentan con certificación. “Tenemos el equipo de técnicos más calificados de la historia de la marca. Era muy importante certificar a los técnicos que iban a tratar con unidades eléctricas y asegurar su salud”, detalló Rivera.