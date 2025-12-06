La empresa textil Michell & Cia, especializada en la producción y exportación de artículos elaborados con fibra de alpaca, invierte en la investigación y aplicación de nuevas tecnologías para impulsar líneas como hilados para calcetería, performance wear y tejido circular, considerando que en estos segmentos la alpaca no tenía mayor presencia.

“Existe una gran demanda global por fibras naturales en estos rubros, y la alpaca encaja perfectamente para cubrir esa necesidad. Sin embargo, sus particularidades técnicas nos llevan a ir más allá y pensar fuera de lo convencional, buscando adaptarla a estos nuevos usos”, explicó el gerente de Comercio Exterior de la empresa, Alejandro Salazar.

La principal unidad de negocio de Michell & Cía. es la producción de tops e hilados, aunque también cuenta con una división de tejido de punto y tejido plano –marcab MFH Knits , con la cual comercializa prendas para sus propias marcas retail y private labeling. Además, cuenta con el fundo Sorani, centro de crianza e innovación alpaquera dedicada a la crianza y bienestar animal, garantizando trazabilidad y sostenibilidad en toda su cadena.

“En el caso de los tops, el principal destino es China, seguido por Italia. En cuanto a los hilados, Europa es un gran consumidor pues lo usan en manualidades, mientras que Estados Unidos destaca por su demanda de hilado para tejido a máquina, como el tejido de punto rectilíneo, calcetería o tejido circular. Más de la mitad de lo fabricado con MFH Knits se exporta a ese país”, precisó Salazar.

Avance del segmento retail

Michell & Cía. con sus marcas retail Sol Alpaca y Patapampa, se orienta al mercado turístico, con presencia en las principales ciudades del Perú como Lima, Cusco, Arequipa y Puno, donde operan 60 puntos de venta. Asimismo, cuenta con tiendas en Australia, Chile y Bolivia.

En capacidad productiva, Michell & Cía procesa 4.8 millones de kilos anuales de tops y 3 millones de kilos de hilados. Así, a pesar de experimentar una ligera contracción en el primer semestre del año, la compañía proyecta mantener el monto del 2024 facturando alrededor de US$ 135 millones.

“Este resultado es por la coyuntura arancelaria de Estados Unidos. Muchos clientes esperaron a tener mayor claridad antes de definir sus compras. Felizmente, fue transitorio y si bien algunas negociaciones demoraron en concretarse, en los meses siguientes se regularizaron en gran medida”, indicó Salazar.

