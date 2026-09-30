Rouenhoff saludó que la presidenta haya continuado el “rumbo proempresarial” del país. Pero, sobre todo, manifestó su conformidad con que se haya mantenido a Julio Velarde como presidente del BCRP. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
Rouenhoff saludó que la presidenta haya continuado el “rumbo proempresarial” del país. Pero, sobre todo, manifestó su conformidad con que se haya mantenido a Julio Velarde como presidente del BCRP. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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Desde que asumió la presidencia Keiko Fujimori, Alemania ha intensificado su interés por acercarse al Perú para hacer más negocios. Hoy, con una nueva visita de un funcionario del mayor rango de este país, buscan reforzar este vínculo.

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