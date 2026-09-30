Primero fue el expresidente Christian Wulff, que asistió a la toma de mando de Fujimori, y ahora el secretario de Estado de Economía y Energía alemán, Stefan Rouenhoff, brindó detalles por escrito a Diario Gestión sobre su corta estadía aquí entre el 29 y 30 de septiembre.

Rouenhoff precisó los puntos claves de su corta, pero recargada agenda en el Perú, donde se reunió con hasta 4 ministros de Estado junto a una delegación de 17 empresas alemanas.

Litio genera interés automotriz

Hace una semana FlixBus, empresa alemana insignia de transporte interprovincial anunció su ingreso al Perú tras años de negociaciones y rechazo de parte de transportistas locales.

Con ese logro alcanzado, ahora Rouenhoff reveló que Alemania ve con bastante interés el avance de proyectos de litio en Puno, ya que es un componente importante para el desarrollo de la electromovilidad.

“En el futuro, podría resultar interesante para los fabricantes de automóviles alemanes a través de inversiones directas o contratos de compra a largo plazo. Definitivamente, seguiremos muy de cerca este proyecto”, aseguró.

De hecho, hace poco Macusani Yellowcake, titular del proyecto de litio Falchani en Puno, elevó su inversión estimada a US$ 834 millones y fechó su arranque: el segundo semestre del 2028.

Stefan Rouenhoff, secretario de Estado de Economía y Energía alemán. Foto: Embajada de Alemania en Perú.

La matriz de Macusani Yellowcake es canadiense. Precisamente en marzo este país, vía su embajada, firmó un memorándum para colaborar en minerales críticos con Perú. Consultado al respecto, Rouenhoff dijo que no ve necesario firmar un acuerdo de este tipo, ya que se cuenta con uno similar desde hace años.

“Desde 2014 ya contamos con un acuerdo en torno a las materias primas. El acuerdo permite que las empresas alemanas obtengan mejor acceso a los yacimientos peruanos. Alemania suministra tecnología minera y del agua, respetando el medio ambiente; y el know-how para recuperar minas abandonadas”, reveló.

Lo que sí consideró importante el funcionario alemán es “dotar de mayor vitalidad al acuerdo”, pendiente que abordó con el Ministerio de Energía y Minas peruano durante su visita.

Puerto de Chancay en el foco

Rouenhoff también fue bastante directo. Otro proyecto de infraestructura interesante para la economía alemana es la ampliación del hub logístico conformado por el Aeropuerto de Lima, el puerto del Callao y el puerto de Chancay.

Alemania ve este espacio de desarrollo cercano, ya que Fraport AG, otra empresa alemana, es el principal accionista detrás de Lima Airport Partners (LAP), el concesionario del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH), donde ha invertido más de US$ 1,600 millones.

El secretario de Estado de Economía y Energía alemán considera esa cifra el mayor compromiso de su país en Perú. “Fraport es una empresa pública alemana. Alemania está, por así decirlo, directamente involucrada en ese triángulo logístico”, destacó.

Bajo esa mirada, recordó que LAP tiene proyectado convertir al AIJCH en una “ciudad aeropuerto”, lo que contribuirá a consolidar esa categoría de hub logístico también a nivel de tráfico aéreo.

El Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se inauguró el 1 de junio del año pasado. Foto: Andina.

De manera complementaria, pero no menos importante, Rouenhoff ratificó lo que Wulff ya había comentado a Gestión en agosto: Alemania sí está interesado en los nuevos proyectos ferroviarios en Perú, pero no necesariamente como constructores.

“Las empresas alemanas están interesadas en esos proyectos, incluyendo las ampliaciones del Metro (de Lima), pero varias ya están activas. Herrenknecht, suministró las tuneladoras para construir las Líneas 2 y el ramal de la Línea 4. Otra es Siemens que aporta los componentes de automatización, así como la tecnología de conmutación y señalización”, precisó.

Ambas firmas, junto a Fraport, tienen toda la intención de invertir aún más en Perú, indicó Rouenhoff, junto al resto de la delegación de 17 empresas que lo acompañó, donde estuvo Aurubis también, uno de los principales productores de cobre en el mundo.

Ratificación de Julio Velarde brinda confianza

Gestión también le preguntó al vocero del gobierno alemán cuál es la valoración que hace este país sobre lo que se ha visto hasta ahora del Gobierno de Keiko Fujimori.

Sobre ello, Rouenhoff saludó que la presidenta haya continuado el “rumbo proempresarial” del país. Pero, sobre todo, manifestó su conformidad con que se haya mantenido a Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Este jueves 24 de septiembre se desarrolló la ceremonia de juramentación a Julio Velarde como presidente del BCRP. Foto: PJ

“Con sus primeras medidas, como la ratificación del presidente del BCRP —quien goza de prestigio internacional—, la presidenta Fujimori ha dado señales de estabilidad en la política monetaria. Esto envía un mensaje importante a los posibles inversores alemanes. Desde el punto de vista del gobierno federal y de la economía alemana, se trata de una señal alentadora”, sostuvo.

En ese sentido, Rouenhoff valoró la predisposición del Ejecutivo de profundizar más la relación política y económica con Alemania. Por eso buscarán impulsar nuevas cumbres de encuentro bilateral.

“Queremos continuar la serie de eventos peruano-alemanes de alto nivel. Por ello, nos alegra mucho la noticia de poder dar la bienvenida al Roadshow inPerú del sector empresarial peruano en Fráncfort en febrero de 2027″, agregó.