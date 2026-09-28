Un estudio realizado por Aurora Grupo Inmobiliario identifica este cambio entre los compradores de 50 años a más. Según la información de la desarrolladora, 50% de los compradores senior busca departamentos de más de 90 m², mientras que el otro 50% se concentra en unidades de entre 69 y 89 m².

El dato muestra que el metraje continúa siendo relevante, pero ya no necesariamente ocupa el primer lugar entre los criterios de decisión. Para quienes ya invirtieron antes en una propiedad, empiezan a pesar más la ubicación exacta, la tranquilidad del entorno y la posibilidad de que el inmueble mantenga su valor.

“Hemos visto un cambio claro en el comprador que ya invirtió antes en una propiedad: ya no busca crecer, busca vivir mejor. Eso significa priorizar la ubicación exacta dentro del distrito, la tranquilidad del edificio y la certeza de que esa zona va a mantener su valor en el tiempo”, afirma Patricio Barrón de Olarte, gerente general adjunto de Aurora Grupo Inmobiliario.

La microubicación gana terreno

La experiencia comercial de Aurora identifica cuatro tendencias en este segmento: la microubicación por encima del tamaño, la preferencia por proyectos de menor densidad, la búsqueda de ubicaciones consolidadas y una mirada patrimonial sobre la compra.

Criterio de un comprador primerizo vs comprador senior. Foto: Aurora Group.

Así, un departamento más pequeño, pero ubicado frente a un parque, cerca del malecón o en una calle tranquila, puede resultar más atractivo que una unidad de mayor tamaño en una ubicación secundaria. A esto se suma la preferencia por edificios boutique y con pocas unidades frente a desarrollos de gran escala.

La lógica también cambia respecto de la zona elegida. Mientras el comprador primerizo puede estar abierto a distritos en desarrollo, quien ya cuenta con experiencia inmobiliaria tiende a priorizar ubicaciones donde exista una demanda residencial comprobada. La compra, además, puede contemplar escenarios futuros de alquiler o transferencia a la familia.

Desde Grupo Santa Maria coinciden con esta evolución. Yessica Reyes, directora comercial de la compañía, señala que el comprador de segunda o tercera propiedad es actualmente “mucho más analítico y sofisticado”.

“A diferencia de quien busca su primera vivienda, que prioriza resolver una necesidad inmediata de vida o espacio, este perfil ya domina el proceso, no se deja llevar solo por lo funcional y entiende la compra como un activo financiero de largo plazo”, sostiene Reyes.

En ese proceso de decisión, agrega, tienen un peso importante la microubicación, la calidad y el diseño arquitectónico, las distribuciones eficientes y el potencial real de plusvalía del proyecto.

El nuevo valor de la ubicación

La ubicación no se reduce únicamente a estar dentro de un determinado distrito. En compradores con experiencia previa, la microubicación adquiere un peso específico: cercanía a parques, malecón y servicios, además de conectividad y tranquilidad.

“En compradores con experiencia previa, la microubicación definitivamente pasa a ser un factor mucho más determinante que el metraje por sí solo. El espacio sigue importando, por supuesto, pero este perfil ya entiende el mercado y prioriza la calidad de vida cotidiana”, explica Reyes.

El comprador de una segunda o tercera propiedad en Lima Top prioriza cada vez más la microubicación y la preservación del valor del inmueble. Foto: Proyecto Monogram, de Grupo Santa María.

En el caso de Miraflores, la directora comercial de Grupo Santa Maria señala que se valora un estilo de vida urbana céntrica, con acceso cercano a cafés, gastronomía, supermercados y servicios consolidados , pero sin dejar de lado la privacidad y la calma residencial.

Esta preferencia por zonas consolidadas también responde a una lógica patrimonial. Según Reyes, mientras un distrito en crecimiento implica analizar cómo evolucionará la zona y apostar por una valorización futura, una ubicación consolidada ofrece mayor previsibilidad respecto de la demanda existente, la madurez de los servicios y la estabilidad del entorno.

“Estos perfiles priorizan consolidación y liquidez sobre apuestas de mayor riesgo, asegurando que su inmueble no solo mantenga su atractivo residencial, sino que conserve su valor intacto en el tiempo”, afirma.

Inversión: alquiler y valorización

La evolución del comprador también se observa entre quienes adquieren una propiedad con una finalidad de inversión. De acuerdo con Grupo Santa Maria, aproximadamente 30% de sus ventas corresponde actualmente a compradores que adquieren una propiedad con ese objetivo, mientras que 70% corresponde al usuario final .

La compañía señala que el inversionista se ha vuelto más analítico y profesionalizado: compara alternativas, evalúa la eficiencia de las tipologías, proyecta la rentabilidad por alquiler y analiza el potencial de valorización a largo plazo antes de comprar.

Reyes explica que la búsqueda ya no se concentra exclusivamente en uno de esos factores. “Hoy el inversionista busca definitivamente una combinación de ambos factores”, señala, en referencia al ingreso por alquiler y la valorización del inmueble .

En ubicaciones consolidadas como Miraflores, la ejecutiva indica que los compradores manejan expectativas de rentabilidad bruta anual de entre 4.8% y 5.3%, en línea con reportes de mercado como el Índice de renta y alquiler de Urbania, acompañada de una valorización constante.

La segunda propiedad redefine el producto

La tendencia también aparece en la experiencia comercial de Albamar Grupo Inmobiliario. Diana Puga, gerenta de Negocios Inmobiliarios de la compañía, señala que actualmente 45% de sus compradores en Lima Top ya tiene una propiedad y está realizando una segunda o tercera compra.

Según explica, esta proporción se ha mantenido en el tiempo. Sin embargo, el comportamiento observado en su último proyecto muestra un mayor peso de este perfil: en Albamar l Move, 80% del total comprado corresponde a inversión y segunda vivienda.

Este comprador también está modificando el tipo de unidad que busca. Puga señala que existe una mayor demanda por departamentos de uno y dos dormitorios, con distribuciones funcionales y ubicaciones estratégicas que favorezcan la liquidez y rentabilidad.

“A diferencia del comprador de primera vivienda, que suele priorizar el espacio para vivir y el presupuesto familiar, este perfil evalúa principalmente la valorización del activo, la facilidad de alquiler y los atributos que aumentan su atractivo en el mercado”, sostiene.

En el caso del inversionista, agrega, la decisión se ha vuelto más analítica. Antes de comprar evalúa principalmente la rentabilidad esperada, la valorización proyectada, la demanda de alquiler y la liquidez del inmueble. La ubicación, la eficiencia del producto y el potencial del mercado pasan así a ocupar un lugar central.

El metraje sigue importando, pero no para todos por igual

El cambio de prioridades no significa que los compradores estén dejando de buscar departamentos grandes. La diferencia está en el objetivo de la adquisición.

“Más que perder peso, la relevancia del metraje depende estrictamente del perfil y objetivo de cada comprador”, precisa Yessica Reyes. Desde Grupo Santa María señalan que las unidades compactas bien ubicadas pueden resultar atractivas para inversionistas o compradores de una segunda propiedad, debido a un retorno más eficiente por metro cuadrado, un menor ticket de entrada y una mayor liquidez de alquiler.

En cambio, quien adquiere una vivienda habitual continúa priorizando departamentos de mayor metraje, con espacios amplios y distribuciones familiares.