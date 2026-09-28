El comprador de una segunda o tercera propiedad en Lima Top prioriza cada vez más la microubicación y la preservación del valor del inmueble. Foto: Proyecto San Fernando/ Grupo Aurora.
El comprador de una segunda o tercera propiedad en Lima Top prioriza cada vez más la microubicación y la preservación del valor del inmueble. Foto: Proyecto San Fernando/ Grupo Aurora.
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Giancarlos Torres
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El comprador de una segunda o tercera propiedad en Lima Top está tomando decisiones distintas a las de quien adquiere su primera vivienda. La experiencia previa con el mercado inmobiliario lo lleva a mirar el inmueble no solo como un espacio para vivir, sino también como un activo cuyo valor busca preservar en el tiempo.

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