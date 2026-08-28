De acuerdo con el séptimo Estudio del perfil del comprador y sus preferencias de CODIP, entre enero y julio del 2026, el área promedio de las viviendas vendidas fue de 64.1 m2, por debajo de los 66.3 m2 registrados en el mismo periodo del año pasado.

En paralelo, el ticket promedio pasó de S/ 462,000 a S/ 437,000, evidenciando una mayor concentración de ventas en unidades de menor metraje.

Ana Cecilia Gálvez, gerente general de CODIP, comentó que esto no significa necesariamente que se hayan reducido los precios de las viviendas, sino que ha habido una mayor concentración de ventas en unidades de menor metraje y más ajustadas a la capacidad de pago de las personas.

“La tendencia hacia departamentos más compactos responde a una demanda que prioriza funcionalidad, buena ubicación y un menor precio. De esta manera, las familias tienen un espacio prioritario para vivir, mientras que las otras funcionalidades las tienen en las áreas comunes”, explicó.

La ejecutiva contó que las viviendas de entre 40 m2 y 60 m2 abarcan el 50% de las ventas totales. Asimismo, un 16% se concentra en los departamentos de entre 60 m2 y 70 m2; y otro 14% entre 30 m2 y 40 m2.

Lima Moderna. (Foto: Difusión)

Zonas y distritos

Gálvez refirió que la oferta de departamentos de entre 40 m2 y 60 m2 está enfocada principalmente en Lima Moderna, Lima Centro y Lima Norte.

“Si hablamos de Lima Moderna, los distritos en dónde está la mayor cantidad de viviendas pequeñas es en Jesús María, Surquillo y San Miguel. En el caso de Lima Centro, se trata puntualmente de Cercado de Lima. Ahora, en Lima Norte esta oferta se encuentra en casi todos los distritos que la componen”, detalló.

Por su parte, William Ticoma, gerente general de T&C, señaló que, dentro de su oferta actual, hay diversas tipologías que reflejan esta tendencia del mercado. Por ejemplo, “contamos con unidades desde 38 m2 en Barranco y desde 40.38 m2 en Surco”, dijo.

El ejecutivo manifestó que “el comprador actual está dispuesto a ceder algunos metros de área privada si, a cambio, puede acceder a una mejor ubicación, conectividad, seguridad y espacios comunes, como coworking, gimnasio, áreas sociales y zonas de esparcimiento”.

Para Ticoma, el mercado inmobiliario está evolucionando de una lógica basada en “más metros cuadrados” hacia una propuesta de “más valor por metro cuadrado”.

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Tendencia llega a provincias

William Ticoma comentó que la inclinación hacia departamentos de menor tamaño no es algo propio de Lima, sino que también está llegando a provincias, aunque con dinámicas propias de cada mercado.

“Lima sigue liderando esta evolución, impulsada principalmente por el precio del suelo, la conectividad y la densidad urbana. Sin embargo, ciudades como Arequipa y Trujillo vienen mostrando una recuperación de la demanda y oportunidades para formatos más compactos”, anotó.

El experto dijo que si bien la vivienda eficiente es una tendencia nacional, su desarrollo debe adaptarse a la realidad de cada ciudad, considerando factores como crecimiento económico, empleo, turismo y demanda de alquiler.

Al respecto, Ana Cecilia Gálvez mencionó que en provincias hay más terrenos asequibles y probablemente todavía no cale la vivienda pequeña como el principal producto que se vende, ya que todavía hay espacio y el consumidor tiene otro perfil.

(Fuente: Estudio del perfil del comprador y sus preferencias de CODIP)

Lo que busca el comprador

La ejecutiva de CODIP indicó que, normalmente los interesados en adquirir este tipo de viviendas están buscando funcionalidad y comodidad, pero acorde a su presupuesto. El 78% de los departamentos que se comercializan son dos o tres dormitorios y la demanda viene principalmente por parte de parejas o familias pequeñas, con un hijo.

Asimismo, destacó que el 75% de los compradores quieren este tipo de proyectos para primera vivienda, mientras que el 25% restante, para inversión.

“Si nos centramos en Lima Moderna, vamos a encontrar una mayor orientación a inversión o negocio. No obstante, si vemos Lima Norte y Lima Cercado, casi todas las compras son para vivienda”, explicó Gálvez.

(Fuente: Estudio del perfil del comprador y sus preferencias de CODIP)

Por su lado, William Ticoma refirió que es difícil hablar de un ticket promedio para los “departamentos compactos”, porque el precio depende del distrito, metraje, ubicación dentro del proyecto, cochera, acabados y etapa de venta.

“No obstante, como referencia, el segmento compacto en Lima se mueve aproximadamente entre S/ 200,000 y S/ 450,000, aunque el rango de S/ 300,000 a S/ 450,000 resulta especialmente relevante para productos de uno y dos dormitorios en Lima Moderna y zonas consolidadas”, precisó.

Para el ejecutivo, más que hablar de un precio único, lo importante es entender la relación entre ticket, ubicación, metraje y propuesta de valor.

“La tendencia no consiste simplemente en construir departamentos más pequeños, sino en desarrollar viviendas más eficientes. El comprador actual está dispuesto a optimizar metros cuadrados, pero no a renunciar a ubicación, conectividad, funcionalidad ni calidad de vida”, concluyó Ticoma.