Las viviendas de entre 40 m2 y 60 m2 abarcan el 50% de las ventas totales entre enero y julio de este año. (Foto: GEC)
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Paolo Rojas
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En Lima, cada metro cuadrado empieza a pesar más en la decisión de compra. El alto costo de acceder a una vivienda y una capacidad de pago más ajustada están llevando a los compradores a priorizar departamentos más pequeños, pero que respondan a sus necesidades, priorizando funcionalidad, buena ubicación y un precio adecuado.

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