El pacto contempla una responsabilidad permanente de Washington sobre la seguridad de la isla, pero aún debe ser firmado y pasar por los procedimientos parlamentarios. Foto: EFE/Julio César Rivas
El pacto contempla una responsabilidad permanente de Washington sobre la seguridad de la isla, pero aún debe ser firmado y pasar por los procedimientos parlamentarios. Foto: EFE/Julio César Rivas
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Redacción Gestión
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anunció un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que, según afirmó, permitirá a Washington asumir de manera permanente la responsabilidad sobre la seguridad del territorio autónomo danés.

Trump señaló que el pacto tendrá una duración indefinida y permitirá a Estados Unidos impedir que adversarios establezcan bases o presencia militar en Groenlandia, así como que realicen determinadas inversiones sensibles sin autorización expresa de Washington.

El mandatario también afirmó que Estados Unidos iniciará “inmediatamente” el proceso para desarrollar una importante presencia militar en la isla y que trabajará con sus habitantes en el desarrollo, además en la construcción de esas instalaciones.

Sin embargo, el acuerdo aún no entra en vigor. Un comunicado conjunto de los Gobiernos de Dinamarca y Groenlandia señaló que los tres Gobiernos esperan firmarlo la próxima semana, coincidiendo con la Asamblea General de Naciones Unidas. Posteriormente, el pacto deberá pasar por los procedimientos parlamentarios necesarios.

Trump afirmó en su red Truth Social que el acuerdo permitirá a Estados Unidos tener “para siempre” la responsabilidad de garantizar la seguridad de Groenlandia y de EE. UU.

¿QUÉ DICE EL ACUERDO?

De acuerdo con lo señalado por Trump, ningún adversario estadounidense podrá establecer una base o presencia militar en Groenlandia ni realizar inversiones sensibles sin la autorización expresa de Washington.

El presidente estadounidense sostuvo además que se trata de un “acuerdo de vida indefinida” y que no tendrá fecha de finalización.

Como parte del anuncio, Trump indicó que Estados Unidos comenzará inmediatamente el proceso para desarrollar una importante presencia militar en Groenlandia. Según afirmó, Washington trabajará con los habitantes de la isla en el desarrollo y construcción de estas instalaciones.

ACUERDO AÚN PENDIENTE

, Dinamarca y Groenlandia precisaron que el pacto todavía debe ser firmado. Los tres Gobiernos esperan concretar la firma la próxima semana y, después, el acuerdo deberá cumplir con los procedimientos parlamentarios necesarios para entrar en vigor.

Elaborado con información de EFE.

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