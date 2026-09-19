En el primer semestre de 2026, la inmobiliaria Leven registró un crecimiento de casi 15%, con una inversión de aproximadamente S/39 millones y alrededor de 70 unidades colocadas. José Antonio Choquevilca, fundador y CEO de la compañía, atribuye este desempeño a la demanda de primera vivienda de los segmentos B y C, cuya necesidad, sostiene, permite mantener el ritmo de ventas pese a la coyuntura del año electoral y la incertidumbre política y económica.

Frente a un eventual Fenómeno de El Niño, Leven no prevé un impacto en sus ventas, pero sí posibles retrasos en obras y entregas por problemas de abastecimiento. Aunque sus proyectos no están en zonas afectadas, la compañía mantiene cautela por el impacto en su cadena logística. Choquevilca recordó que la rotura de una tubería de gas en Cusco, a inicios de año, generó escasez de materiales. “Tuvimos escasez, por ejemplo, de ladrillo y de otros materiales”, explicó.

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Segundo semestre de 2026: compra de terrenos y proyectos

Para el segundo semestre de 2026, Leven tiene previsto comprar dos terrenos de aproximadamente 900 m² cada uno: uno en Surquillo, cuya compra está por cerrarse, y otro en Miraflores, todavía en evaluación. La operación representa una inversión de S/89 millones y contempla ingresos proyectados por S/120 millones. Con estas nuevas operaciones, la inmobiliaria prevé cerrar 2026 con S/159 millones en ventas.

Los nuevos terrenos serán destinados a edificios residenciales boutique de hasta 13 pisos, ubicados frente a parques. La compañía también ampliará el metraje de sus departamentos, que pasarán a un rango de 50 m² a 85 m², debido a la mayor demanda por viviendas más amplias.

En paralelo, Leven mantiene siete proyectos en ejecución durante 2026. Entre ellos están DREP, de 21 unidades, ya vendido y próximo a entrega; Modus, de 24 unidades, y Maia, de 30, ambos en construcción; y SAVIA, de 30 unidades, que alcanzó el 50% de ventas en sus primeros dos meses de preventa. DREP, además, incorpora una alianza de co-branding con BTH, con beneficios para los propietarios.

Proyectos e inversión en el 2027

Para 2027, Leven proyecta manejar cinco proyectos: dos de los terrenos de 900 m² que prevé comprar en 2026, con lanzamientos entre diciembre y enero, y tres nuevos terrenos que compraría entre abril y mayo. La compañía busca ampliar su presencia en Surquillo, Jesús María, Santa Catalina (La Victoria) y Miraflores, priorizando zonas con mayor velocidad de ventas. “En estos distritos haces un proyecto, tal vez tu rentabilidad sea un poquito menor, pero ya tienes una velocidad de venta y volteas proyectos en 24 meses”, explicó Choquevilca.

La expansión demandará una inversión de S/160 millones y contempla la colocación de 250 a 300 viviendas, con un crecimiento de al menos 50%. El plan se sustenta en la rotación de proyectos en distritos con ciclos de venta de hasta 24 meses y en la demanda de primera vivienda en Lima Moderna. Leven también mantendrá su estrategia de diferenciar sus desarrollos con conceptos propios y alianzas de co-branding.

Expansión internacional a Estados Unidos

Para 2028, Leven prevé su expansión internacional a Estados Unidos mediante Leven Group LLC, empresa constituida en 2022 en Atlanta, donde ya cuenta con el vehículo corporativo para desarrollar operaciones. La compañía todavía no ha aterrizado el proyecto, pero prevé iniciar su ejecución en ese año, con Atlanta como su primer mercado.

En Estados Unidos, Leven desarrollará casas unifamiliares de aproximadamente 250 m² para el segmento B o clase media, dirigido a personas y familias que recién comienzan a formar patrimonio. “Hemos evaluado que sean casas porque es, digamos, tropicalizando el mercado en Estados Unidos, la gente más vive en casas que en departamentos”, explicó Choquevilca.

Diversificación del negocio hacia oficinas

Para la diversificación hacia oficinas, Leven evalúa ingresar a este segmento en el mediano plazo, con Miraflores como una de las ubicaciones que analiza. La idea es desarrollar un proyecto junto con un socio con experiencia en el negocio de oficinas, dado que la compañía hasta ahora ha concentrado su operación en vivienda. El objetivo es complementar su portafolio residencial con un activo orientado a renta.

La decisión responde a la recuperación del mercado de oficinas tras la pandemia y a la menor oferta de nuevos proyectos en los últimos años. Leven aún evalúa la oportunidad, por lo que no tiene definida la inversión ni la fecha de lanzamiento.