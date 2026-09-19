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Sandra Reyes
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La inmobiliaria Leven, con cuatro años en el sector, ha enfocado su operación en proyectos de vivienda en Lima Moderna, principalmente en Surquillo. Ahora prepara una nueva etapa de expansión hacia 2027, con nuevos proyectos y terrenos para ampliar su presencia a otros distritos de Lima. A ello suma sus planes de internacionalización hacia Estados Unidos y de diversificar su portafolio. ¿Qué otras novedades alista?

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