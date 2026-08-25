El bono es de S/ 500. El 70% es destinado a la renta mensual (S/ 350) y el 30% restante al ahorro (S/ 150) para la futura compra de vivienda. El bono se entregó por unos meses, pero luego el Ministerio de Vivienda dejó de realizar más convocatorias para la entrega de este beneficio.

Teniendo en cuenta este precedente, la congresista Roxana Rocha (Renovación Popular) ha presentado un proyecto de ley (N° 58-2026), el cual modifica la ley Nº 30952 para ampliar el alcance del bono y otorgar mayores beneficios tributarios, con el objetivo de promover el uso de este producto.

Uno de los cambios dispone que también puedan acceder al bono las personas que vivan solas en una vivienda, jóvenes de entre 18 y 40 años .

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También se establece un beneficio tributario al propietario de la vivienda que aplique al bono. “Las personas naturales que perciban rentas de primera categoría provenientes del arrendamiento de una única vivienda destinada a beneficiarios del Bono de Arrendamiento para Vivienda e inscrita en el Registro Administrativo de Arrendamiento para Vivienda (RAV), pueden deducir adicionalmente hasta el 20% de dichos ingresos para efectos de la determinación del Impuesto a la Renta”, señala el proyecto de ley.

Asimismo, se exonera del IGV a “la actividad de arrendamiento de bienes inmuebles que tenga una vigencia no menor a seis meses en favor de personas naturales, en el marco de un proyecto inmobiliario destinado exclusivamente para vivienda; siempre que genere rentas de tercera categoría”, agrega la iniciativa legislativa, que deberá ser evaluada en primera instancia en la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes de la Cámara de Diputados del Congreso.

Proyecto de ley refuerza el alcance e incentivos para el bono Renta Joven

Las medidas propuestas fueron saludadas por los analistas del sector inmobiliario, pues aumentaría la demanda por el bono y también incentivaría a la oferta de inmuebles que puedan aplicar a este producto.

“Incorporar a los jóvenes independientes es razonable. Las familias de un solo integrante siempre serán hogares. Es una mejora de la ley”, resaltó Guido Valdivia, director de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), quien también sugirió incluir a otro segmento de la población.

“Se debe incorporar también a las personas de la tercera edad, que también son vulnerables y deberían ser un grupo objetivo de promoción del subsidio. Es un segmento que debería considerarse si se pretende cambiar la ley”, remarcó.

Además, Valdivia propuso evaluar que no se obligue a ahorrar para acceder al bono, pues muchas personas no tienen esa capacidad de ahorro, lo cual desalienta el acceso al bono. Y además porque no todos tienen la expectativa de adquirir una vivienda, sino que están dispuestos a seguir alquilando un inmueble por diversas razones.

Por su parte José Salardi, director ejecutivo de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (Codip), destacó que la exoneración del IGV para los proyectos destinados al alquiler de viviendas incentivará a las compañías a desarrollar edificios multifamily. Actualmente hay pocos proyectos de este tipo, pues tienen una desventaja competitiva respecto al alquiler realizado por personas naturales, que ya están exonerados del IGV.

“Con la medida las empresas desarrolladoras podrían interesarse en los proyectos multifamily. Se estima que hay un potencial de desarrollar unos 350 edificios multifamily y así poder tener infraestructura dedicada netamente al alquiler de vivienda”, subrayó Salardi.

Respecto al actual monto del bono (S/ 500), sostuvo que debe ser incrementado. “Ya han pasado varios años y tendría que tener un ajuste al alza, por el aumento del costo de vida y de los alquileres, y para hacerlo más atractivo”, indicó Salardi, aunque reconoció que será un reto que el Gobierno destine los recursos suficientes para masificar el uso del bono y cubrir la demanda.