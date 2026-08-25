Se propone que también puedan acceder al bono las personas que vivan solas en una vivienda, jóvenes de entre 18 y 40 años. Imagen: ChatGPT.
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José Carlos Reyes Leyva
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En el 2019 se promulgó la ley Nº 30952, ley que crea el Bono de Arrendamiento para Vivienda, también conocido como el bono Renta Joven. Está destinado a grupos conformados como mínimo por dos personas, pudiendo ser padres e hijos, hermanos, esposos, convivientes o amigos.

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