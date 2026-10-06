Elon Musk, el multimillonario dueño de Tesla y SpaceX. Foto: Finn Gomez/Getty Images
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Agencia Bloomberg
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La riqueza conjunta de los cerca de 100 multimillonarios tecnológicos entre las 500 personas más ricas del mundo aumentó US$ 845,000 millones hasta el 30 de septiembre, el mayor incremento registrado en los primeros nueve meses de un año, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.

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