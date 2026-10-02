Los videos cortos se consolidan como uno de los formatos utilizados por los viajeros para descubrir destinos y experiencias, según especialistas. Foto: Richard Hirano
Los videos cortos se consolidan como uno de los formatos utilizados por los viajeros para descubrir destinos y experiencias, según especialistas. Foto: Richard Hirano
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Fernando Cuadros Concha
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El jueves 1 de octubre se desarrolló el Turismo In Summit, espacio en donde expertos en inteligencia artificial y soluciones digitales compartieron las ideas y métricas detrás de las preferencias del público en espacios como

Meta IA para la personalización de publicidad

Alejandro Leyes, business education trainer para Meta Blueprint, comentó que la automatización con IA “vende más” y genera resultados óptimos con la actualización de sus modelos.

Por ejemplo, el uso de Meta AI generó una variación del 17% en vistas orgánicas en feed y un 20% más de tiempo para ver un video; mientras que con Advantage+, las ventas generaron un retorno de US$ 4.52 por cada dólar invertido, y redujeron en 9% el costo por conversión.

Leyes añadió que la personalización , por lo que este contenido Advantage+ permite combinar publicidad personalizada, contenido audiovisual y herramientas de mensajería para facilitar el paso del descubrimiento de un destino a una reserva o contratación.

“Para un negocio turístico, esto significa que una experiencia puede promocionarse destacando el precio, la calidad del servicio, la singularidad del destino o las actividades que incluye, según el enfoque que resulte más relevante para cada audiencia”, resumió.

Turismo In Summit, espacio organizado por PromPerú en donde explicaron desde Meta y TikTok el impacto de la IA, reels y personalización de la atención en el ámbito turístico. Foto: Promperú
Turismo In Summit, espacio organizado por PromPerú en donde explicaron desde Meta y TikTok el impacto de la IA, reels y personalización de la atención en el ámbito turístico. Foto: Promperú

Instagram como pieza clave

Otro punto importante en la estrategia publicitaria para los negocios turísticos son los reels de Instagram. Más del 17.5% del comportamiento de viajeros en esta red social es ver reels sobre destinos turísticos, y si a ello se le suma que el 50% del tiempo la gente usa Instagram para entretenerse con reels, es este formato una de las claves que funciona para anunciar.

Las actividades recurrentes en Instagram identificadas por Meta son: ver reels de viajes, compartir viajes, ver historias, interactuar con viajes de amigos y seguir marcas.

WhatsApp: de la inspiración a reserva

En tanto, WhatsApp es considerada para Meta AI como la app para el cierre de ventas. Según datos expuestos por Leyes, el 70% de adultos online quiere hablar con empresas como habla con amigos, por mensajes; el 95% de empresas dice que los mensajes mejoraron la experiencia del cliente y el 84% vio un aumento de leads a ventas.

Las funcionalidades que recomienda emplear para pasar de la consulta a la transacción son:

El Las herramientas de IA de Meta buscan optimizar la publicidad digital y facilitar el paso del descubrimiento de un destino a la reserva. Foto: referencial
El Las herramientas de IA de Meta buscan optimizar la publicidad digital y facilitar el paso del descubrimiento de un destino a la reserva. Foto: referencial

TikTok y la fórmula para atraer vistas

Respecto a TikTok, Janeth Cochachin, Project Manager de #EmprendeenTikTok en Perú, resaltó que esta app no debe entenderse únicamente como una red social, sino como una

Para los negocios turísticos, esta diferencia es relevante, dado que los usuarios pueden descubrir una empresa sin conocer previamente su marca. El contenido aparece en el feed de un usuario en función de sus intereses e interacciones, lo que permite a un negocio llegar a personas que buscan recomendaciones sobre viajes, alojamientos y actividades para realizar durante su travesía.

¿Qué debe publicar un negocio turístico en TikTok?

Cochachín señala que las empresas no necesitan limitarse a publicar . La recomendación es producir contenido que resulte entretenido, útil y relevante para la comunidad a la que buscan llegar.

“Puede traducirse en videos que muestren paisajes, recorridos, experiencias gastronómicas, actividades culturales o recomendaciones para organizar un viaje (...) El contenido debe ser auténtico y adaptarse a la lógica de la plataforma” , dijo.

En ese sentido, , y siempre bajo una frecuencia de publicación constante y revisar las métricas de las cuentas para identificar qué contenidos generan mayor interés y en qué momento los usuarios dejan de verlos.

Cochachin aconsejó que las cuentas comerciales recurran al banco de sonidos habilitados para ese tipo de uso, debido a que la utilización de canciones sin los permisos correspondientes puede ocasionar restricciones en las publicaciones, y también sugirió utilizar dos o tres hashtags relacionados directamente con el público o la comunidad a la que se espera llegar, en vez de apostar por etiquetas genéricas que no aporten una orientación clara al material.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 5 años de experiencia en la cobertura de coyuntura económica e informes especiales en prensa escrita y digital.

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