La apuesta de Perú para ampliar su conectividad aérea combina dos frentes: captar la demanda internacional que hoy está en “espera” y crear rutas directas entre regiones.

Así lo especificó Liz Chirinos, viceministra de Turismo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), durante el encuentro mundial de aeropuertos WAGA 2026 (World Airports General Assembly).

Un compromiso en conjunto

La representante de la cartera remarcó que el objetivo es fortalecer el acceso directo del Perú a mercados emisores y hubs estratégicos. ¿Cuáles serían los prioritarios?

América:

- Cali

- Belo Horizonte

- Quito

- Buenos Aires

- Santiago

- San Francisco

- Chicago

- Washington

- Boston

- Guatemala

Europa:

- Londres

- Milán

- Roma

Largo alcance:

- Estambul

- Dubái

“Sabemos que abrir nueva ruta aérea o incrementar frecuencias implica un riesgo financiero para las aerolíneas. Por ello, el Estado peruano no les pide que suman esos riesgos solos. Nos convertimos en sus socios comerciales a través de Mincetur y Promperú y ponemos a disposición tres herramientas concretas” , dijo Chirinos.

En detalle, la estrategia combina inteligencia comercial, promoción y gestión. Los business cases permiten sustentar la rentabilidad potencial de una ruta con datos reales de pasajeros, tarifas y demanda. Los fondos de marketing financian campañas conjuntas con las aerolíneas para acelerar su posicionamiento y ocupación; y la Mesa de Conectividad Aérea busca destrabar problemas operativos o burocráticos con autoridades o concesionarios.

Asimismo, la experta precisó que el 49.2% de la demanda no servida proviene de Europa, por lo que identificó otras ciudades clave —además de Londres, Milán y Roma— para captar flujos que actualmente hacen escalas incómodas.

- Frankfurt (Alemania)

- Florencia (Italia)

- Turín (Italia)

- Shanghái (China)

- Beijing (China)

- Múnich (Alemania)

- Berlín (Alemania)

- Bolonia (Italia)

- Venecia (Italia)

- Sídney (Australia)

- Manchester (Reino Unido)

- Dusseldorf (Alemania)

Las cifras de la conectividad doméstica

Chirinos informó también que, hasta junio de 2026, Perú ha sumado 7,8 millones de pasajeros a través de 27 rutas nacionales, 21 regiones conectadas y 22 aeropuertos con rutas comerciales.

No obstante, para evitar que todo el tráfico pase por Lima, planteó estructurar rutas interregionales directas entre los principales nodos turísticos:

Desde Cusco:

- Cusco - Iquitos

- Cusco - Trujillo

- Cusco - Piura

Desde Arequipa:

- Arequipa - Piura

- Arequipa - Trujillo

- Arequipa - Cajamarca

- Arequipa - Tarapoto

Además, en línea con descentralizar el tráfico aéreo, Chiclayo se posiciona como un futuro hub aeroportuario “estrella” en el norte. Actualmente, subrayó la viceministra, cuenta con una conexión directa a Panamá y tiene en el radar nuevas rutas hacia Cuenca y Quito, en Ecuador.

Su importancia también pasa porque este punto conecta la riqueza de sus destinos patrimoniales, sobre todo arqueológicos, con la oferta de la franja costera.