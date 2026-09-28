Este comportamiento no es exclusivo de los peruanos, aunque sí se observa un interés particular de este grupo por las alternativas de inversión disponibles en ese mercado. Foto: Andina
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Zulema Ramirez Huancayo
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Los peruanos de alto patrimonio mantienen su apuesta por la diversificación internacional y muestran un interés creciente por invertir a través de plataformas en Estados Unidos.

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