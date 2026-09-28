Si bien en los últimos años también ha aumentado el interés por oportunidades dentro del Perú, la inversión offshore continúa siendo una parte importante de sus portafolios, según Ignacio Aramburú, head de Wealth Management de Credicorp Capital.

La plataforma de Estados Unidos de la compañía viene registrando crecimientos de doble dígito y cercanos al 20%, impulsada por la demanda de clientes latinoamericanos que buscan diversificar geográficamente sus inversiones.

Aramburú precisó que este comportamiento no es exclusivo de los peruanos, aunque sí se observa un interés particular de este grupo por las alternativas de inversión disponibles en ese mercado. Asimismo, indicó que Panamá continúa siendo otra alternativa offshore para los clientes de la región, aunque se trata de un negocio más maduro, con un crecimiento de alrededor de 8% a 9% anual.

Participación

En el caso peruano, la exposición internacional sigue siendo elevada, comentó el especialista y estimó que, en promedio, un cliente peruano de alto patrimonio mantiene entre 65% y 70% de su patrimonio líquido invertible fuera del país o en opciones offshore. Esta proporción no incluye activos como la empresa familiar, inmuebles u otras inversiones reales.

El ejecutivo destacó, sin embargo, que la tendencia reciente no implica una salida acelerada de capitales del Perú. Entre 2020 y 2025, la conversación con los clientes estuvo más enfocada en buscar alternativas fuera del país y balancear el riesgo local, comentó. Actualmente, aunque continúa el crecimiento de las inversiones offshore, también existe un mayor interés por incrementar la exposición a activos peruanos.

“Lo que estamos viendo es que un poquito más que antes se está quedando en Perú, un poquito menos está saliendo a Estados Unidos, pero igual con crecimientos importantes en los dos lados”, explicó.

Este cambio está relacionado, entre otros factores, con una mayor confianza de empresarios y clientes de alto patrimonio en las perspectivas de inversión local para los próximos años, refiere Aramburu.

“La conversación con los clientes peruanos incluye ahora oportunidades vinculadas con sectores y empresas locales, así como alternativas relacionadas con real estate, crecimiento residencial y comercial, líneas de crédito y financiamiento empresarial”, enumeró.

Para el ejecutivo, el cliente de alto patrimonio suele tener una parte considerable de su riqueza concentrada en su empresa familiar, por lo que existe un interés permanente en diversificar el excedente fuera del país. A medida que crece el patrimonio, también puede aumentar la cantidad destinada a plataformas en el extranjero, afirmó.

Activos

Dentro de Estados Unidos, una parte importante de los clientes busca instrumentos conservadores y la posibilidad de mantener entre 10% y 30% de su patrimonio fuera de su país, más por diversificación geográfica que por asumir mayor riesgo, detalló.

Destacó que los clientes con mayor sofisticación también están demandando acceso a mercados privados, como fondos de private equity y deuda privada, e incluso venture capital.

Aramburu explicó que este interés se ha fortalecido a medida que los inversionistas buscan diversificar sus portafolios más allá de los mercados públicos, especialmente ante la elevada participación que tienen las empresas tecnológicas y vinculadas con la IA dentro de algunos índices bursátiles.

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El impacto del Fenómeno El Niño no estaría generando cambios significativos en los portafolios de inversión de los clientes de alto patrimonio, pero sí en las decisiones de sus empresas.

Ignacio Aramburu, de Credicorp Capital, señaló que empresarios de sectores expuestos al fenómeno están consultando sobre líneas de crédito, postergación de inversiones y priorización de gastos de corto plazo para enfrentar eventuales impactos.

La preocupación, explicó, está más vinculada a la gestión de sus negocios que a modificar sus inversiones financieras.