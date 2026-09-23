El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció una nueva política de restricción de visas para evitar el llamado “turismo de nacimiento”, que consiste en viajar al país con el propósito de dar a luz allí, para que el bebé obtenga la ciudadanía estadounidense por nacimiento.

“Hoy anuncio una nueva política de restricción de visas bajo la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad”, señaló el funcionario estadounidense en una declaración oficial.

Rubio denunció la existencia de redes extranjeras de turismo de nacimiento que “han explotado el sistema de inmigración estadounidense para vender la ciudadanía estadounidense con fines de lucro”.

“Estas redes publicitan y asesoran a ciudadanos extranjeros para que mientan en las solicitudes de visa estadounidenses y recaudan decenas de miles de dólares a cambio de organizar partos en territorio estadounidense con el único propósito de obtener la ciudadanía”, indicó.

El jefe de la diplomacia estadounidense explicó que esta medida está dirigida a “propietarios, operadores y administradores de redes comerciales de facilitación de turismo de maternidad, intermediarios que instruyen a los solicitantes para cometer fraude y proveedores médicos extranjeros” que fomentan “el uso fraudulento” del sistema de salud Medicaid.

El secretario Rubio defendió que, con esta decisión, el Gobierno envía “un mensaje claro”. “Estados Unidos no permitirá que los extranjeros exploten nuestro sistema de inmigración ni violen la inviolabilidad de la ciudadanía estadounidense”, precisó.

Trump ha vinculado, en varias ocasiones, el turismo de ciudadanía con “personas ricas de China” y de “todo el mundo” que, según él, buscan que sus hijos obtengan la ciudadanía de Estados Unidos.

El anuncio de Rubio se produce horas antes de que el presidente chino, Xi Jinping, llegara a Washington para una visita de Estado.

Elaborado con información de EFE.