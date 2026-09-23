Gobierno de Trump endurece política de visados para evitar el “turismo de nacimiento”. (Foto de CHIP SOMODEVILLA / Getty Images vía AFP).
Gobierno de Trump endurece política de visados para evitar el “turismo de nacimiento”. (Foto de CHIP SOMODEVILLA / Getty Images vía AFP).
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Redacción Gestión
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que consiste en viajar al país con el propósito de dar a luz allí, para que el bebé obtenga la ciudadanía estadounidense por nacimiento.

“Hoy anuncio una nueva política de restricción de visas bajo la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad”, señaló el funcionario estadounidense en una declaración oficial.

Rubio denunció la existencia de redes extranjeras de turismo de nacimiento

“Estas redes publicitan y asesoran a ciudadanos extranjeros para que mientan en las solicitudes de visa estadounidenses y recaudan decenas de miles de dólares a cambio de organizar partos en territorio estadounidense con el único propósito de obtener la ciudadanía”, indicó.

intermediarios que instruyen a los solicitantes para cometer fraude y proveedores médicos extranjeros” que fomentan “el uso fraudulento” del sistema de salud Medicaid.

El secretario Rubio defendió que, con esta decisión, el Gobierno envía “un mensaje claro”. “Estados Unidos no permitirá que los extranjeros exploten nuestro sistema de inmigración ni violen la inviolabilidad de la ciudadanía estadounidense”, precisó.

que, según él, buscan que sus hijos obtengan la ciudadanía de Estados Unidos.

El anuncio de Rubio se produce horas antes de que el presidente chino, Xi Jinping, llegara a Washington para una visita de Estado.

Elaborado con información de EFE.

Estados Unidos restringirá visas a “operadores y facilitadores” del dneominado “turismo de nacimiento”, una práctica para obtener ciudadanía por nacimiento. (Foto: MANDEL NGAN / AFP).
Estados Unidos restringirá visas a “operadores y facilitadores” del dneominado “turismo de nacimiento”, una práctica para obtener ciudadanía por nacimiento. (Foto: MANDEL NGAN / AFP).

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