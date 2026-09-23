El Banco Mundial realizará en octubre un primer desembolso de US$ 850,000 a la Municipalidad Metropolitana de Lima para poner en marcha el proyecto de modernización de la gestión del tránsito y semaforización inteligente de la capital.

Como parte de este proceso, el alcalde de Lima Renzo Reggiardo sostuvo una reunión de trabajo con Blanca Bianchi, gerente de Transporte para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, para revisar los avances del programa y las acciones previstas para su implementación.

“Es un proyecto muy ambicioso. Este es un proyecto emblemático para la región, que logramos activar, ya que estaba encarpetado, pero que finalmente va a permitirnos tener una ciudad a la altura de las grandes ciudades del mundo”, señaló la autoridad edil.

Este primer desembolso forma parte de un programa que contempla una inversión estimada de US$ 205 millones y que tendrá una ejecución progresiva hasta el 2029.

Del monto total, US$ 150 millones serán financiados por el Banco Mundial, mientras que la Municipalidad de Lima aportará otros US$ 55 millones como contrapartida.

Además, para 2027 está previsto un nuevo desembolso de US$ 46 millones por parte del organismo multilateral.

¿En qué se utilizará el dinero?

El primer desembolso permitirá iniciar la asistencia técnica especializada, los primeros procesos de contratación y los mecanismos de coordinación y seguimiento del programa entre Lima y el Banco Mundial.

El proyecto contempla intervenir cerca de 500 intersecciones de la capital mediante la implementación progresiva de un sistema de semaforización inteligente. La intervención también incluye componentes relacionados con ciclovías, señalización y seguridad vial.

Según la información proporcionada por el Banco Mundial, la implementación de los contratos se desarrollará durante los próximos tres años, mientras que la hoja de ruta completa del proyecto se extiende hasta 2029.

El proyecto busca modernizar la gestión del tránsito mediante tecnología e información aplicada a la infraestructura vial de la ciudad.

Por su parte, Blanca Bianchi, gerente de Transporte para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, destacó que el programa tiene el potencial de generar cambios importantes en la forma en que Lima gestiona su movilidad.

“Creo que este proyecto tiene la posibilidad de cambiar cómo Lima se moviliza, y eso es muy importante para nosotros. Los semáforos son la principal inversión”, sostuvo.