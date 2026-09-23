El Senamhi emitió una alerta roja por el incremento de las temperaturas diurnas en 21 regiones del país. Foto: Andina.
El Senamhi emitió una alerta roja por el incremento de las temperaturas diurnas en 21 regiones del país. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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El inicio de la primavera llega acompañado de un . El activó una alerta roja por el aumento de la temperatura diurna en zonas de la costa y sierra, con niveles que van de moderados a extremos.

La alerta está vigente desde este miércoles 23 de septiembre y se mantendrá hasta el viernes 25. El aviso comprende 21 regiones: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes.

De acuerdo con el Senamhi, las condiciones previstas estarán acompañadas de escasa nubosidad alrededor del mediodía, lo que favorecerá un incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV).

El organismo también pronosticó ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h, principalmente durante las tardes. En la costa norte, además, no se descartan lluvias dispersas.

La costa norte registraría las temperaturas más altas del periodo, con máximas de hasta 35 °C este jueves. Foto: Andina/ referencial.
La costa norte registraría las temperaturas más altas del periodo, con máximas de hasta 35 °C este jueves. Foto: Andina/ referencial.

Temperaturas de hasta 35 °C

En la sierra, las temperaturas máximas previstas para hoy se ubican entre 20 °C y 31 °C en la zona norte; entre 24 °C y 29 °C en la zona central; y entre 19 °C y 29 °C en la zona sur.

Para el jueves 24 de septiembre, la costa norte registraría las temperaturas más elevadas del periodo, con máximas de entre 25 °C y 35 °C. En la costa central, los valores llegarían hasta los 30 °C, mientras que en la costa sur se mantendrían entre 21 °C y 24 °C.

En la sierra norte se esperan temperaturas de entre 20 °C y 31 °C; en la sierra central, de entre 23 °C y 29 °C; y en la sierra sur, de entre 18 °C y 28 °C.

Hacia el mediodía del miércoles, se prevé un incremento de la temperatura diurna y de la radiación ultravioleta en la costa y la sierra. Estas condiciones estarían asociadas a la escasa nubosidad observada desde las primeras horas de la mañana. Foto: Senamhi.
Hacia el mediodía del miércoles, se prevé un incremento de la temperatura diurna y de la radiación ultravioleta en la costa y la sierra. Estas condiciones estarían asociadas a la escasa nubosidad observada desde las primeras horas de la mañana. Foto: Senamhi.

Para el viernes 25 de septiembre, último día de vigencia de la alerta, se prevén máximas de entre 24 °C y 34 °C en la costa norte, de entre 23 °C y 29 °C en la costa central y de entre 21 °C y 24 °C en la costa sur.

En la sierra, los valores oscilarían entre 20 °C y 31 °C en el norte, entre 24 °C y 29 °C en el centro y entre 18 °C y 28 °C en el sur.

Condiciones asociadas a El Niño Costero

El Enfen ha señalado que este evento podría prolongarse hasta el primer trimestre de 2027, por lo que las condiciones cálidas continuarán siendo un factor a considerar durante los próximos meses.

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