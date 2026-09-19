Las condiciones atmosféricas y el aumento de la temperatura del mar elevarían la frecuencia de las precipitaciones. Foto: Senamhi.
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Redacción Gestión
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Al respecto, especialistas explican que este escenario estará asociado al incremento de la humedad entre el 22 y 25 de setiembre,

Además señalan que estas condiciones climáticas favorecerán una mayor cobertura nubosa y el desarrollo de precipitaciones, principalmente durante las noches y madrugadas.

Por lo tanto, este episodio podría marcar el inicio de un periodo de mayor frecuencia de lluvias en la costa norte.

ZONAS DONDE SE ESPERA LLUVIAS

De acuerdo con las condiciones previstas, los mayores acumulados de precipitación se registrarían en sectores de la sierra de Piura, principalmente en la provincia de Ayabaca, donde alcanzarían hasta 10 mm.

En la costa de Piura, específicamente en Sullana, se estiman acumulados de hasta 5 mm, mientras que en Tumbes, en las provincias de Tumbes y Zarumilla, los valores bordearían los 10 mm.

A partir del 27 de setiembre, se prevé un incremento en la intensidad de las lluvias, principalmente en Piura y Tumbes, con acumulados superiores a los inicialmente previstos.

Además, en la cabecera de la cuenca del río Tumbes se esperan precipitaciones que podrían superar los 20 mm, lo que generaría un ligero incremento de su caudal.

El Senamhi continuará monitoreando de manera permanente las condiciones meteorológicas a nivel nacional y emitirá los avisos correspondientes ante la identificación de fenómenos que puedan representar un riesgo para la población.

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