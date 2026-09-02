El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que entre el martes 2 y el miércoles 3 de septiembre se registrarán lluvias localizadas en la costa norte del país, principalmente en distritos del interior de Tumbes y Piura cercanos a la frontera.

Según el pronóstico, en estas zonas se esperan acumulados de lluvia de entre 3 y 15 mm por día . Asimismo, el Senamhi no descarta la presencia de lluvias y/o chubascos en otros sectores de la costa y sierra norte.

Los especialistas señalan que las condiciones previstas están asociadas a la interacción de varios factores meteorológicos. Entre ellos se encuentran el calentamiento de la temperatura superficial del mar, una fase favorable de la oscilación Madden-Julian, un mayor contenido de humedad en la atmósfera y el ingreso de vientos del norte en niveles bajos.

El Senamhi prevé lluvias localizadas en la costa norte entre el 2 y 3 de septiembre. Foto: Andina.

Esta combinación favorecerá la ocurrencia de precipitaciones, principalmente en sectores ubicados en el interior y alejados del litoral.

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El Senamhi, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), continuará monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y emitirá información a la población conforme se actualicen los pronósticos.

Los avisos y pronósticos meteorológicos pueden consultarse a través de los canales oficiales del Senamhi.