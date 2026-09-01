El Gobierno declaró el estado de emergencia, por el plazo de 60 días calendario, en varios distritos de algunas provincias de 23 regiones del país, por peligro inminente ante precipitaciones pluviales intensas asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027.

Esta medida, que se oficializa a través del Decreto Supremo 124-2026-PCM, comprende distritos de las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y la Provincia Constitucional del Callao.

Con esta disposición se busca ejecutar medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente; así como de respuesta y rehabilitación que correspondan.

La urgencia de estas obras responde a que actualmente existen 796 distritos de 22 departamentos bajo declaratoria de estado de emergencia | Foto: Andina (Difusión) / Composición EC

En tal sentido, los gobiernos regionales comprendidos con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), y la participación de los ministerios vinculados y demás instituciones públicas y privadas involucradas, tomarán las acciones correspondientes.

Dichas acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán modificarse de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes.

Finalmente, el documento señala que la implementación de las medidas previstas en el presente decreto supremo se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos comprendidos, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

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