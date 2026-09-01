Estado de emergencia. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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Esta medida, que se oficializa a través del , comprende distritos de las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y la Provincia Constitucional del Callao.

Con esta disposición se busca ejecutar medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente; así como de respuesta y rehabilitación que correspondan.

La urgencia de estas obras responde a que actualmente existen 796 distritos de 22 departamentos bajo declaratoria de estado de emergencia | Foto: Andina (Difusión) / Composición EC
La urgencia de estas obras responde a que actualmente existen 796 distritos de 22 departamentos bajo declaratoria de estado de emergencia | Foto: Andina (Difusión) / Composición EC

En tal sentido, los gobiernos regionales comprendidos con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), y la participación de los ministerios vinculados y demás instituciones públicas y privadas involucradas, tomarán las acciones correspondientes.

Finalmente, el documento señala que la implementación de las medidas previstas en el presente decreto supremo se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos comprendidos, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

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