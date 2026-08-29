El hotel del Valle Sagrado se mantiene como la unidad más sólida del portafolio, con un desempeño al menos 20% mejor que el año pasado. (Foto: Aranwa Sacred Valley Hotel & Wellness / Aranwa Hotels)
El hotel del Valle Sagrado se mantiene como la unidad más sólida del portafolio, con un desempeño al menos 20% mejor que el año pasado. (Foto: Aranwa Sacred Valley Hotel & Wellness / Aranwa Hotels)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Edgar Velito
mailEdgar Velito

Con siete hoteles en operación en el Perú y uno en Costa Rica, Aranwa Hotels Resorts & Spas (cadena hotelera del Grupo San Pablo) cierra un primer semestre por encima de sus metas —una rentabilidad de entre 14% y 15%, frente al 11% proyectado—, pero ya empezó a calcular el costo del fenómeno de El Niño en el arranque del 2027. Su gerente general, Gonzalo Calderón Borja, adelantó a Gestión que la primera parte del próximo año podría verse afectada entre 10% y 15% frente al desempeño actual, aunque descartó que ello frene las aperturas previstas en Arequipa y Lima.

TE PUEDE INTERESAR

El mar llama a Accor: los hoteles de playa que abrirá en Perú y nuevas marcas en la mira
Best Western, de hub turístico al industrial: hoteles y marcas que alista la cadena
Hilton apuesta por el lujo en Miraflores con su nuevo hotel Conrad: ¿cuándo abrirá?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.