“Enero, febrero y marzo estamos con probabilidades muy altas de que ocurra un fenómeno a niveles semi catastróficos”, advirtió el ejecutivo, quien precisó que la cadena ya se encuentra elaborando su presupuesto 2027 con ese escenario sobre la mesa.

El impacto se concentraría en los hoteles de playa, en particular en Vichayito (Piura). “No porque nuestra infraestructura no esté preparada, sino porque todo el destino se va a ver afectado”, aclaró. En la sierra, en cambio, las lluvias coinciden con la temporada baja, lo que amortigua el golpe sobre los hoteles de Cusco y el Colca (Arequipa).

Gonzalo Calderón Borja, gerente general de Aranwa Hotels Resorts & Spas.

Vuelos cancelados: el riesgo que Aranwa teme más que las lluvias

La cadena ya tiene una experiencia reciente que le sirvió de simulacro. A fines de febrero de este año, cuando el hotel de Vichayito estaba en marcha blanca y a puertas de reabrir, una lluvia intensa obligó a traer de vuelta a los equipos de construcción e ingeniería y a postergar la reapertura (por remodelación). “Todo el grupo decidió invertir y apostar por el tema de seguridad del hotel y del entorno”, indicó. El establecimiento reabrió en julio y sus reservas a futuro apuntan a un desempeño positivo.

Esa lógica se replicó en todo el portafolio. La firma viene invirtiendo por encima de lo regular en techos, sistemas pluviales, desagüe y abastecimiento en sus establecimientos. “Vamos viendo que este tipo de fenómenos nos pueden venir más seguido de lo que lamentablemente esperamos, pero tenemos que hacerlo”, sostuvo Calderón.

Al riesgo climático se suma el de la conectividad aérea, un problema que la cadena ya enfrentó este año. Durante las fiestas de Arequipa, las cancelaciones de vuelos afectaron su operación en el Colca y a todo el sector. “No puede ser que Arequipa, por un par de lluvias, haya vuelto a tener cancelaciones de vuelos, siendo una ciudad de millón y medio de habitantes y la segunda economía más fuerte del Perú”, cuestionó.

Frente a un escenario de cancelaciones masivas en verano (inicios de 2027), Aranwa aplicará políticas flexibles de devolución y créditos utilizables en otros hoteles de la cadena, evaluadas caso por caso. Pero el ejecutivo fue claro sobre el costo del negocio hotelero: “La habitación que no vendes hoy no la puedes guardar para venderla mañana, ya la perdiste”.

A ello se suma un escenario inverso también mapeado: un invierno adelantado y más crudo de lo habitual, que enfriaría la demanda en Paracas (Ica) justo cuando ese destino atraviesa probablemente el mejor año de su historia, impulsado por la inversión de los dos últimos años.

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Las inversiones de Aranwa no se detienen pese al FEN

Pese al panorama, Calderón descartó que la coyuntura altere los cronogramas. “El Niño no va a afectar las inversiones a futuro. Es algo coyuntural que va a afectarnos de diciembre a abril y nosotros estamos pensando en largo plazo”, remarcó. Al no tener presencia como marca en Lima ni en Arequipa ciudad, esas aperturas son consideradas vitales para la cadena.

El boutique hotel del Palacio Ricketts, en Arequipa, está en definición de acabados. Tendrá 13 habitaciones de lujo y debería operar en el primer semestre del 2027, con una proyección hacia abril o mayo. El proyecto de Barranco, en una casona (de 15 habitaciones) protegida por el Ministerio de Cultura, ya está diseñado y a la espera de los permisos de construcción: “Apenas nos den el go, nosotros vamos a intervenir”. Su apertura está prevista para el segundo semestre del 2027.

El proyecto más grande es el de Surco. Parte de una inversión de entre US$ 25 millones y US$ 28 millones para un edificio de al menos 14 pisos que albergará el hotel, un centro de convenciones, un strip mall, restaurantes y las oficinas corporativas del grupo. Las obras podrían iniciar el próximo año, pero la apertura tomará entre tres y cuatro años. “El Grupo San Pablo está haciendo toda la inversión completa”, precisó: el strip mall sería cedido a operadores y el hotel lo operará Aranwa.

En paralelo, prepara la modernización de su hotel del Valle Sagrado (Cusco), que alberga el spa más grande de Latinoamérica. La intervención tiene un tope de US$ 6 millones y arrancará en verano con algunas habitaciones y el cierre escalonado de sus restaurantes, sin detener la operación.

Costa Rica: una segunda operación en la mira de Aranwa

En el frente internacional, el balance del Aranwa Sarapiquí Lodge supera lo previsto a casi un año de la llegada de la cadena al mercado costarricense. El hotel está por lo menos 40% por encima de lo esperado en venta total frente a gestiones anteriores, en un activo que Aranwa adquirió en operación y rebautizó bajo su marca.

Sobre las siete hectáreas del ecolodge se construirán un gimnasio, un spa y zonas de meditación y yoga, con miras a estar operativos en el primer semestre del próximo año. A ello se suman plataformas de avistamiento de aves con asesoría de biólogos, un restaurante que fusiona cocina peruana y costarricense, y la puesta en valor de un santuario arqueológico hallado dentro del predio, junto al Ministerio de Cultura de ese país.

El siguiente paso será inorgánico. “Estamos muy cerca de tomar alguna otra operación que esté en funcionamiento. Queremos posicionarnos también en la ciudad, muy cerca del aeropuerto”, adelantó, tras confirmar que ya visitaron un par de propiedades. La compra podría concretarse en los próximos seis a ocho meses y San José es la prioridad. En los próximos 24 meses el foco seguirá siendo ese país, aunque un equipo mantiene el radar sobre destinos similares en Centroamérica.

El hotel Aranwa Sarapiquí Lodge está por lo menos 40% por encima de lo esperado en venta total frente a gestiones anteriores, en un activo que Aranwa adquirió en operación y rebautizó bajo su marca.

Aranwa: Cusco ciudad arrancó lento y el Valle Sagrado sostuvo el semestre

El desempeño del año, dijo el ejecutivo, fue estable a nivel de cadena pero desigual por destino. “Estamos llegando y superando las metas que nos habíamos propuesto, pero la distribución de cómo se está logrando es compleja”, señaló.

Los tres hoteles de Cusco ciudad arrancaron lentos (han tenido menos visitas), con un leve retroceso frente a periodos anteriores, hasta que el Inti Raymi y las fiestas del Cusco reactivaron el destino a fines de julio. El hotel del Valle Sagrado, en tanto, se mantiene como la unidad más sólida del portafolio, con un desempeño al menos 20% mejor que el año pasado.

Los tres hoteles de Cusco ciudad arrancaron lentos, con un leve retroceso frente a periodos anteriores, hasta que el Inti Raymi y las fiestas del Cusco reactivaron el destino a fines de julio.

Con ese punto de partida, y pese al freno esperado en el arranque de 2027 por El Niño, el ejecutivo estimó que el próximo año podría ser similar a este (con un crecimiento mínimo de 15%), siempre que la cadena logre mover bien los recursos que ya tiene.

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