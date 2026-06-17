Clínica Jesús del Norte es parte del portafolio del Grupo San Pablo. (Foto: Andina).
Clínica Jesús del Norte es parte del portafolio del Grupo San Pablo. (Foto: Andina).
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Mayumi García
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Con nueve clínicas en Perú y tres centros médicos, el Grupo San Pablo viene fortaleciendo sus servicios de salud con mayor foco en la atención de alta complejidad. En ese camino, el holding propietario de clínicas como Jesús del Norte y San Gabriel viene apostando por la tecnología, específicamente, la robotización que hoy ya es parte de algunos de sus procesos operatorios en tres especialidades claves, mientras continúa con su expansión física.

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